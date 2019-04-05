مسؤول إسرائيلي: حماس وحزب الله يعملان لسحب الجيش لمعركة برية

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول أمني إسرائيلي، أن حركة حماس في جبهة الجنوب، وحزب الله اللبناني، في جبهة الشمال، يبذلون قصارى جهدهم لسحب الجيش الإسرائيلي لمعركة في عمق لبنان وغزة.وقال المسؤول الذي وصفه موقع (واللا) بالـ"كبير"، أنه بانتظار الجيش الإسرائيلي، عالم كامل من الأنفاق، مجهزة بمجموعات مضادة للدبابات والقنص وغيرها بهدف القتل أو الاختطاف.وأضاف أن حربا طويلة مما هو متوقع ستجبر الجيش الإسرائيلي على العمل بشكل شبه مؤكد من خلال القوات البرية في "أرض العدو"، ومن المفترض أن يدمروا فيها أهدافًا لا يمكن تدميرها بالغارات الجوية وأن يمارسوا ضغطًا إضافيًا عن طريق احتلال الأرض، حتى لو كانت عملية محدودة المدة.وتابع المسؤول الإسرائيلي، بالقول: "على سبيل المثال، تمت الموافقة على عملية برية مثيرة للجدل في نهاية حرب لبنان الثانية، بهدف تسريع العملية السياسية، وفي المقابل تم حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خلال عملية "عامود السحاب" في قطاع غزة، وهذا ما تسعى له حماس التي تعتبر توجه الجيش نحو الحرب البرية مكسبا لها من حيث تقلد زمام المعركة وإمكانية الخطف والقتل.وأوضح في ختام تصريحاته، أن هذا ما يسبب القلق للجيش في قدرته على الانتصار في تلك المعارك الكبيرة، خصوصًا وأن التركيز ليس فقط على سلاح الجو، وانما كافة أسلحة الجيش ستتدخل في تلك المعارك.