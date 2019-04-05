الاحتلال يشن حملة مداهمات ليلية بالضفة الغربية ويعتقل مواطنين

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين، خلال حملة مداهمات لها، بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.