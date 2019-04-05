الاحتلال يشن حملة مداهمات ليلية بالضفة الغربية ويعتقل مواطنين
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين، خلال حملة مداهمات لها، بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين، خلال حملة مداهمات لها، بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.
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