اعتداء إسرائيلي على مواطن أردني في "إيلات"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع حادثة اعتداء إسرائيلي على أحد مواطنيها في مدينة "إيلات".ونقلت الخارجية عن متحدثها سفيان القضاة، قوله: إن "الوزارة تتابع بشكل حثيث حادثة تعرض أحد المواطنين الأردنيين العاملين في إيلات، للاعتداء من قبل إسرائيلي"، وفق (إرم نيوز).وذكرت الخارجية، أن المواطن الأردني موجود حاليا في أحد مستشفيات مدينة بئر السبع، حيث يتلقى العلاج، وحالته كما تشير المعلومات الأولية مستقرة ولا تدعو للقلق".وأوضحت الخارجية، أن الخارجية الإسرائيلية أبلغت السفير الأردني أن المعتدي اعترف بفعلته ويجري إعداد لائحة اتهام بحقه لتقديمه للمحاكمة حال الانتهاء من التحقيق معه.