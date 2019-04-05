عربي

اعتداء إسرائيلي على مواطن أردني في "إيلات"

اعتداء إسرائيلي على مواطن أردني في "إيلات"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع حادثة اعتداء إسرائيلي على أحد مواطنيها في مدينة "إيلات".

ونقلت الخارجية عن متحدثها سفيان القضاة، قوله: إن "الوزارة تتابع بشكل حثيث حادثة تعرض أحد المواطنين الأردنيين العاملين في إيلات، للاعتداء من قبل إسرائيلي"، وفق (إرم نيوز).

وذكرت الخارجية، أن المواطن الأردني موجود حاليا في أحد مستشفيات مدينة بئر السبع، حيث يتلقى العلاج، وحالته كما تشير المعلومات الأولية مستقرة ولا تدعو للقلق".

وأوضحت الخارجية، أن الخارجية الإسرائيلية أبلغت السفير الأردني أن المعتدي اعترف بفعلته ويجري إعداد لائحة اتهام بحقه لتقديمه للمحاكمة حال الانتهاء من التحقيق معه. 

أخبار ذات صلة

محاكمة عاجلة لستة مصريين متهمين قتلوا مواطناً كويتياً في القاهرة

محاكمة عاجلة لستة مصريين متهمين قتلوا مواطناً كويتياً في القاهرة

السعودية تعتزم طرح عطاء بمليارات الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء

السعودية تعتزم طرح عطاء بمليارات الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء

انفجار سيارة ملغومة أمام مطعم قرب أكاديمية الشرطة في مقديشو

انفجار سيارة ملغومة أمام مطعم قرب أكاديمية الشرطة في مقديشو

الجيش الليبي يقترب من طرابلس بحراً والأمم المتحدة تؤكد بأنه لا حلَّ عسكرياً للأزمة

الجيش الليبي يقترب من طرابلس بحراً والأمم المتحدة تؤكد بأنه لا حلَّ عسكرياً للأزمة

&#34;الإسراء والمعراج قد تتحقق على أرض الواقع&#34;.. متحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية يثير الجدل

"الإسراء والمعراج قد تتحقق على أرض الواقع".. متحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية يثير الجدل

أمريكي يكشف نظرية مُقنعة حول السبب الحقيقي لبناء الأهرامات

أمريكي يكشف نظرية مُقنعة حول السبب الحقيقي لبناء الأهرامات

مصر ترد على فرنسا بشأن سقوط طائرتها عام 2016

مصر ترد على فرنسا بشأن سقوط طائرتها عام 2016

أول مفاعل نووي سعودي يشارف على الانتهاء

أول مفاعل نووي سعودي يشارف على الانتهاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة مداهمات ليلية بالضفة الغربية ويعتقل مواطنين

الاحتلال يشن حملة مداهمات ليلية بالضفة الغربية ويعتقل مواطنين

الطقس: دافئ مع انخفاض على درجة الحرارة

الطقس: دافئ مع انخفاض على درجة الحرارة

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

اللواء ابو بكر يدعو لأوسع مشاركة شعبية باحياء يوم الاسير الفلسطيني

اللواء ابو بكر يدعو لأوسع مشاركة شعبية باحياء يوم الاسير الفلسطيني

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن الأسير المريض أشرف أبو الهدى

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن الأسير المريض أشرف أبو الهدى

بسيسو يلتقي عدداً من المؤسسات الثقافية والفنية ضمن فعاليات معرض فلسطين للموسيقى

بسيسو يلتقي عدداً من المؤسسات الثقافية والفنية ضمن فعاليات معرض فلسطين للموسيقى

رفض استئناف المصور المقدسي الخاروف وعائلته ضد قرار الاحتلال رفض طلب لم الشّمل

رفض استئناف المصور المقدسي الخاروف وعائلته ضد قرار الاحتلال رفض طلب لم الشّمل

القدوة يلتقي ممثلين عن الدول الأعضاء مجلس حقوق الإنسان

القدوة يلتقي ممثلين عن الدول الأعضاء مجلس حقوق الإنسان

منوعات

فيديو: الدكتورة خلود وزوجها أمين في لقطات رومانسية من جزر المالديف

فيديو: الدكتورة خلود وزوجها أمين في لقطات رومانسية من جزر المالديف

فيديو..دموع: أتشرف بالعمل في الملاهي الليلية.. وأحلام سببت لي حالة نفسية

فيديو..دموع: أتشرف بالعمل في الملاهي الليلية.. وأحلام سببت لي حالة نفسية

نيكول سابا تتعرض للإحراج على الهواء بسبب زوجها

نيكول سابا تتعرض للإحراج على الهواء بسبب زوجها

زوجة تامر حسني تتلقى تحذيرًا: احترسي من أسيل عمران

زوجة تامر حسني تتلقى تحذيرًا: احترسي من أسيل عمران

شاهد: ليلى طاهر بظهور نادر.. كيف بدا شكلها في سن الـ 77؟

شاهد: ليلى طاهر بظهور نادر.. كيف بدا شكلها في سن الـ 77؟

ماذا قالت صافيناز عن اعتناقها الإسلام وقرار العيش بالسعودية؟

ماذا قالت صافيناز عن اعتناقها الإسلام وقرار العيش بالسعودية؟

سمية الألفي في تصريح جريء: &#34;ندمانة على طلاقي من فاروق الفيشاوي&#34;.. والأخير يردُّ

سمية الألفي في تصريح جريء: "ندمانة على طلاقي من فاروق الفيشاوي".. والأخير يردُّ

هالة صدقي تستخدم ديانتها المسيحية لتثبت براءتها في &#34;أزمة الجرابيع&#34;

هالة صدقي تستخدم ديانتها المسيحية لتثبت براءتها في "أزمة الجرابيع"

مايك تايسون يبكي بسبب القرآن الكريم

مايك تايسون يبكي بسبب القرآن الكريم

عربي

محاكمة عاجلة لستة مصريين متهمين قتلوا مواطناً كويتياً في القاهرة

محاكمة عاجلة لستة مصريين متهمين قتلوا مواطناً كويتياً في القاهرة

السعودية تعتزم طرح عطاء بمليارات الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء

السعودية تعتزم طرح عطاء بمليارات الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء

انفجار سيارة ملغومة أمام مطعم قرب أكاديمية الشرطة في مقديشو

انفجار سيارة ملغومة أمام مطعم قرب أكاديمية الشرطة في مقديشو

الجيش الليبي يقترب من طرابلس بحراً والأمم المتحدة تؤكد بأنه لا حلَّ عسكرياً للأزمة

الجيش الليبي يقترب من طرابلس بحراً والأمم المتحدة تؤكد بأنه لا حلَّ عسكرياً للأزمة