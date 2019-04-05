الطقس: دافئ مع انخفاض على درجة الحرارة

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وغدا السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفاً، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.