شؤون فلسطينية

زهيرة كمال تُصدر توضيحًا حول استقالتها من الهيئات القيادية لحزب "فدا"

زهيرة كمال تُصدر توضيحًا حول استقالتها من الهيئات القيادية لحزب "فدا"
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت زهيرة كمال، الأمين العام لحزب (فدا)، بيانًا توضيحيًا للحديث حول استقالتها من الهيئات القيادية للحزب.

وقالت زهيرة كمال، في بيانها: إن استقالتها كأمينة عامة واستقالة بعض أعضاء المكتب السياسي قد أحدثت إرباكا في هيئات الحزب، الأمر الذي يتطلب درجة عالية من المسؤولية لاحتواء هذه الأزمة، مضيفة: أن هذا لا يعني العودة عن الاستقالة.

وأوضحت أسباب الاستقالة، عبر عدة نقاط، وقالت: إن موضوع المشاركة في الحكومة أخذ نقاشًا مستفيضًا في المكتب السياسي والذي تبنته اللجنة المركزية في اجتماعها الذي عقد في 16 شباط/ فبراير 2019، والذي تم تعميمه وأعلن عنه في الصحف وتم تبليغ القوى الفلسطينية به والذي يؤكد على عدم المشاركة في الحكومة.

وأكدت زهيرة كمال، أن مطالب الحزب كانت تتلخص بضرورة استمرار الحوار الفلسطيني - الفلسطيني من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وفي حال تعذر ذلك يتم تشكيل حكومة تكنوقراط يتم التوافق عليها، وتكون مهمتها الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني حيثما أمكن ذلك، وتكون مدتها محدودة لا تتجاوز ستة أشهر. 

ودعا الحزب لضرورة، تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العمل باتفاق أوسلو وبشكل خاص التنسيق الأمني، والإنفكاك التدريجي من اتفاق باريس الاقتصادي، ووقف كافة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، مع وقف كافة الإجراءات العقابية ضد الشعب الفلسطيني، في غزة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين.

وقالت زهيرة كمال: إنه "بناء على ما سبق وحيث لم تجري أية متغيرات سياسية تدعو إلى تغيير موقف الحزب من المشاركة في الحكومة فإنني لا أجد مبررا للعودة إلى مناقشة موضوع المشاركة من جديد، خاصة وأن كتاب التكليف لرئيس الوزراء المكلف د. محمد اشتية الذي أقدر كفاءته وأحترمه، لم يتضمن إجراء انتخابات شاملة رئاسية ومجلس وطني، وقد اختصرت الانتخابات على انتخابات تشريعية دون تحديد للفترة الزمنية التي يجب أن تتم فيها هذه الانتخابات".

وأشارت إلى أن عدم التوافق الوطني على تشكيل الحكومة لن يمكنها من إجراء انتخابات في غزة، وهذا سيسهم في تعميق الانقسام، وانفصال الضفة عن غزة، ولن تكون الحكومة قادرة على إنهائه كونها لا تحظى بالتوافق الوطني وهناك فصائل رئيسة في منظمة التحرير غير مشاركة بها.

وأضافت: في هذا المجال فإنني لا أعتبر أن عدم توقيع حماس والجهاد على البيان الختامي لاجتماع موسكو مبررا لرفض الحوار معهم، وإن كان ذلك يحتاج إلى حوار جاد حول موقفهم من برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ووحدانية تمثيلها لشعبنا الفلسطيني، ومن الدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194.

وختمت زهيرة كمال حديثها قائلة: "يضاف إلى كل ما سبق فإننا كحزب قد بذلنا جهودا مضنية من أجل تشكيل التجمع الديمقراطي الذي توافقنا على وثيقته البرنامجية ولائحته الداخلية، وأجد انه كان من الضروري التشاور مع الرفاق في التجمع لاتخاذ موقف موحد من هذه المشاركة أو على الأقل بحث الموضوع معهم قبل الإعلان عنه".

أخبار ذات صلة

مسؤول إسرائيلي: حماس وحزب الله يعملان لسحب الجيش لمعركة برية

مسؤول إسرائيلي: حماس وحزب الله يعملان لسحب الجيش لمعركة برية

الاحتلال يشن حملة مداهمات ليلية بالضفة الغربية ويعتقل مواطنين

الاحتلال يشن حملة مداهمات ليلية بالضفة الغربية ويعتقل مواطنين

الطقس: دافئ مع انخفاض على درجة الحرارة

الطقس: دافئ مع انخفاض على درجة الحرارة

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

الفلسطينيون في قطاع غزة يستعدون للمشاركة بـ&#34;جمعة انتصار الكرامة&#34;

الفلسطينيون في قطاع غزة يستعدون للمشاركة بـ"جمعة انتصار الكرامة"

اللواء ابو بكر يدعو لأوسع مشاركة شعبية باحياء يوم الاسير الفلسطيني

اللواء ابو بكر يدعو لأوسع مشاركة شعبية باحياء يوم الاسير الفلسطيني

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن الأسير المريض أشرف أبو الهدى

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن الأسير المريض أشرف أبو الهدى

بسيسو يلتقي عدداً من المؤسسات الثقافية والفنية ضمن فعاليات معرض فلسطين للموسيقى

بسيسو يلتقي عدداً من المؤسسات الثقافية والفنية ضمن فعاليات معرض فلسطين للموسيقى

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة مداهمات ليلية بالضفة الغربية ويعتقل مواطنين

الاحتلال يشن حملة مداهمات ليلية بالضفة الغربية ويعتقل مواطنين

الطقس: دافئ مع انخفاض على درجة الحرارة

الطقس: دافئ مع انخفاض على درجة الحرارة

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

اللواء ابو بكر يدعو لأوسع مشاركة شعبية باحياء يوم الاسير الفلسطيني

اللواء ابو بكر يدعو لأوسع مشاركة شعبية باحياء يوم الاسير الفلسطيني

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن الأسير المريض أشرف أبو الهدى

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن الأسير المريض أشرف أبو الهدى

بسيسو يلتقي عدداً من المؤسسات الثقافية والفنية ضمن فعاليات معرض فلسطين للموسيقى

بسيسو يلتقي عدداً من المؤسسات الثقافية والفنية ضمن فعاليات معرض فلسطين للموسيقى

رفض استئناف المصور المقدسي الخاروف وعائلته ضد قرار الاحتلال رفض طلب لم الشّمل

رفض استئناف المصور المقدسي الخاروف وعائلته ضد قرار الاحتلال رفض طلب لم الشّمل

القدوة يلتقي ممثلين عن الدول الأعضاء مجلس حقوق الإنسان

القدوة يلتقي ممثلين عن الدول الأعضاء مجلس حقوق الإنسان

منوعات

نيكول سابا تتعرض للإحراج على الهواء بسبب زوجها

نيكول سابا تتعرض للإحراج على الهواء بسبب زوجها

زوجة تامر حسني تتلقى تحذيرًا: احترسي من أسيل عمران

زوجة تامر حسني تتلقى تحذيرًا: احترسي من أسيل عمران

شاهد: ليلى طاهر بظهور نادر.. كيف بدا شكلها في سن الـ 77؟

شاهد: ليلى طاهر بظهور نادر.. كيف بدا شكلها في سن الـ 77؟

ماذا قالت صافيناز عن اعتناقها الإسلام وقرار العيش بالسعودية؟

ماذا قالت صافيناز عن اعتناقها الإسلام وقرار العيش بالسعودية؟

سمية الألفي في تصريح جريء: &#34;ندمانة على طلاقي من فاروق الفيشاوي&#34;.. والأخير يردُّ

سمية الألفي في تصريح جريء: "ندمانة على طلاقي من فاروق الفيشاوي".. والأخير يردُّ

هالة صدقي تستخدم ديانتها المسيحية لتثبت براءتها في &#34;أزمة الجرابيع&#34;

هالة صدقي تستخدم ديانتها المسيحية لتثبت براءتها في "أزمة الجرابيع"

مايك تايسون يبكي بسبب القرآن الكريم

مايك تايسون يبكي بسبب القرآن الكريم

شاهد: رد فعل غريب من ريم البارودي على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

شاهد: رد فعل غريب من ريم البارودي على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

فيديو: هل قررت شيرين عبدالوهاب إعتزال الغناء وابلغت هاني شاكر

فيديو: هل قررت شيرين عبدالوهاب إعتزال الغناء وابلغت هاني شاكر

شاهد أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟

شاهد أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟

عربي

محاكمة عاجلة لستة مصريين متهمين قتلوا مواطناً كويتياً في القاهرة

محاكمة عاجلة لستة مصريين متهمين قتلوا مواطناً كويتياً في القاهرة

السعودية تعتزم طرح عطاء بمليارات الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء

السعودية تعتزم طرح عطاء بمليارات الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء

انفجار سيارة ملغومة أمام مطعم قرب أكاديمية الشرطة في مقديشو

انفجار سيارة ملغومة أمام مطعم قرب أكاديمية الشرطة في مقديشو

الجيش الليبي يقترب من طرابلس بحراً والأمم المتحدة تؤكد بأنه لا حلَّ عسكرياً للأزمة

الجيش الليبي يقترب من طرابلس بحراً والأمم المتحدة تؤكد بأنه لا حلَّ عسكرياً للأزمة