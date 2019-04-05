زهيرة كمال تُصدر توضيحًا حول استقالتها من الهيئات القيادية لحزب "فدا"

رام الله - دنيا الوطنأصدرت زهيرة كمال، الأمين العام لحزب (فدا)، بيانًا توضيحيًا للحديث حول استقالتها من الهيئات القيادية للحزب.وقالت زهيرة كمال، في بيانها: إن استقالتها كأمينة عامة واستقالة بعض أعضاء المكتب السياسي قد أحدثت إرباكا في هيئات الحزب، الأمر الذي يتطلب درجة عالية من المسؤولية لاحتواء هذه الأزمة، مضيفة: أن هذا لا يعني العودة عن الاستقالة.وأوضحت أسباب الاستقالة، عبر عدة نقاط، وقالت: إن موضوع المشاركة في الحكومة أخذ نقاشًا مستفيضًا في المكتب السياسي والذي تبنته اللجنة المركزية في اجتماعها الذي عقد في 16 شباط/ فبراير 2019، والذي تم تعميمه وأعلن عنه في الصحف وتم تبليغ القوى الفلسطينية به والذي يؤكد على عدم المشاركة في الحكومة.وأكدت زهيرة كمال، أن مطالب الحزب كانت تتلخص بضرورة استمرار الحوار الفلسطيني - الفلسطيني من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وفي حال تعذر ذلك يتم تشكيل حكومة تكنوقراط يتم التوافق عليها، وتكون مهمتها الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني حيثما أمكن ذلك، وتكون مدتها محدودة لا تتجاوز ستة أشهر.ودعا الحزب لضرورة، تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العمل باتفاق أوسلو وبشكل خاص التنسيق الأمني، والإنفكاك التدريجي من اتفاق باريس الاقتصادي، ووقف كافة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، مع وقف كافة الإجراءات العقابية ضد الشعب الفلسطيني، في غزة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين.وقالت زهيرة كمال: إنه "بناء على ما سبق وحيث لم تجري أية متغيرات سياسية تدعو إلى تغيير موقف الحزب من المشاركة في الحكومة فإنني لا أجد مبررا للعودة إلى مناقشة موضوع المشاركة من جديد، خاصة وأن كتاب التكليف لرئيس الوزراء المكلف د. محمد اشتية الذي أقدر كفاءته وأحترمه، لم يتضمن إجراء انتخابات شاملة رئاسية ومجلس وطني، وقد اختصرت الانتخابات على انتخابات تشريعية دون تحديد للفترة الزمنية التي يجب أن تتم فيها هذه الانتخابات".وأشارت إلى أن عدم التوافق الوطني على تشكيل الحكومة لن يمكنها من إجراء انتخابات في غزة، وهذا سيسهم في تعميق الانقسام، وانفصال الضفة عن غزة، ولن تكون الحكومة قادرة على إنهائه كونها لا تحظى بالتوافق الوطني وهناك فصائل رئيسة في منظمة التحرير غير مشاركة بها.وأضافت: في هذا المجال فإنني لا أعتبر أن عدم توقيع حماس والجهاد على البيان الختامي لاجتماع موسكو مبررا لرفض الحوار معهم، وإن كان ذلك يحتاج إلى حوار جاد حول موقفهم من برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ووحدانية تمثيلها لشعبنا الفلسطيني، ومن الدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194.وختمت زهيرة كمال حديثها قائلة: "يضاف إلى كل ما سبق فإننا كحزب قد بذلنا جهودا مضنية من أجل تشكيل التجمع الديمقراطي الذي توافقنا على وثيقته البرنامجية ولائحته الداخلية، وأجد انه كان من الضروري التشاور مع الرفاق في التجمع لاتخاذ موقف موحد من هذه المشاركة أو على الأقل بحث الموضوع معهم قبل الإعلان عنه".