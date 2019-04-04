هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن الأسير المريض أشرف أبو الهدى





كما يعاني من عدم السيطرة على البول، وصعوبة بالإخراج، وأوجاع شديدة بالقدمين، ويسير باستخدام العكازات ويتحرك بصعوبة بالغة.



رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن الأسير المريض أشرف أبو الهدى (40 عاماً) من محافظة نابلس، بعد انتهاء محكوميته البالغة خمس سنوات، قضاها في معتقل "عيادة الرملة" بظروف صعبة ومأساوية.وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير أبو الهدى يعاني من إصابة تعرض لها خلال عملية اعتقاله في نيسان/ابريل 2014، سببت له أضرارا في منطقة الحوض والعمود الفقري.