شؤون فلسطينية

بسيسو يلتقي عدداً من المؤسسات الثقافية والفنية ضمن فعاليات معرض فلسطين للموسيقى

بسيسو يلتقي عدداً من المؤسسات الثقافية والفنية ضمن فعاليات معرض فلسطين للموسيقى
إيهاب بسيسو وزير الثقافة
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو بعدد من المؤسسات الثقافية والفنية المحلية والعالمية في مقر الوزارة بمدينة البيرة ظهر اليوم، لبحث احتياجات فلسطين للصناعات الإبداعية في مجال الثقافة ومناقشة إدخال مدينة رام الله في الشبكة العالمية الموسيقية التابعة لليونسكو للعام 2019.

وبيّن بسيسو خلال الاجتماع الذي يأتي ضمن سياق معرض فلسطين للموسيقى الذي يعقد للمرة الثالثة في فلسطين، أن الاستدامة والاستقرار عاملان رئيسيان في مجال تطوير الصناعات الإبداعية والإنتاجات في مجال الموسيقى والفنون، مشيراً إلى ضرورة دعم فكرة المدينة الإبداعية في الصناعات والإنتاج الإبداعي وكيفية حمايته والحفاظ عليه ما يفتح الآفاق ويخلق الفرص في عدة مجالات.

وقال بسيسو إن الفعاليات الثقافية بحد ذاتها منشطة للاقتصاد الوطني وتعود على الدولة بمردودات ايجابية من خلال العلاقة بين مشغلات الفعل الثقافي، والنموذج على ذلك بين لحم عاصمة الثقافة العربية 2020، مؤكداً على دعم الوزارة للاستراتيجية الثقافية الإبداعية عبر المسارح ومشاركة الموسيقيين وإنتاج الثقافة والفنون بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى مشروع المكتبة الوطنية ودورها في الحفاظ على الإنتاج الثقافي من خلال حفظ الإصدارات وتسجيلها وحمايتها وأرشفتها ومأسستها، مثل تاريخ الموسيقى والفن في فلسطين.

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