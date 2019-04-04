سياسي روسي: سببان وراء زيارة نتنياهو لموسكو الآن

رام الله - دنيا الوطنقال المحلل السياسي الروسي، يفجيني سيدروف، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى موسكو تأتي قبل خمسة أيام من الانتخابات الإسرائيلية التشريعية، مؤكدا أن الملف الإيراني والتواجد الإيراني في سوريا تصدر أجندة المحادثات بين نتنياهو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وأضاف سيدروف خلال مداخلة لفضائية الغد، أن هناك معلومات بشأن خطة لتسوية سورية أتي بها نتنياهو إلى روسيا، متابعاً أن موسكو أبدت استعدادها لدراسة وماقشة تلك الخطة وتفاصيلها، إلا أنه لم يتم الكشف عن محتوى تلك الخطة الإسرائيلية أو عن الرد الروسي، مؤكداً أن نتنياهو يستغل تلك الزيارة ولقاءه ببوتين لتعزيز موقفه في الداخل الإسرائيلي عشية الانتخابات المزمعة.وأوضح سيدروف أن هناك اتفاقاً على ضرورة الالتزام الدقيق من قبل الجانب الإسرائيلي ببذل كا ما في وسعه لمنع تكرار ما حدث العام الماضي عندما تم إسقاط طائرة روسية.