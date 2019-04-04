السعودية تعتزم طرح عطاء بمليارات الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء

تعتزم السعودية طرح عطاء بمليارات الدولارات في 2020 لبناء أول مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء في المملكة.



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن ثلاثة مصادر مطلعة، إن السعودية تجري مناقشات بشأن المشروع مع الولايات المتحدة وموردين آخرين محتملين.



وقال أحد المصادر المطلعة على الخطط، إن "السعودية تواصل اتخاذ خطوات مدروسة تماما للأمام لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا بادئ الأمر".



وفي السابق، قال مسؤولون سعوديون إنهم يستهدفون اختيار مورد في أواخر 2018، ثم تأجل الموعد إلى 2019. وتقول المصادر الآن إن العطاء سيُطرح في 2020.



وقال مصدران: إن المشروع يمضي بوتيرة بطيئة لأسباب من بينها أن المملكة لا تزال تجري مناقشات مع جميع الموردين المحتملين بدلا من تقليصهم في قائمة مختصرة.



وذكر مصدر على دراية بالمحادثات أن الخطط تأجلت أيضا جراء توتر العلاقات مع واشنطن، التي انتقدت الرياض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



رام الله - دنيا الوطن