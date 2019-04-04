مزهر: إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام الطريق الآمن وخشبة النجاة الوحيدة لشعبنا





وقال في تصريحات لـ قناة (الغد) الإخبارية: إن إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام الطريق الآمن وخشبة النجاة الوحيدة لشعبنا القادرة على مواجهة سياسات التطويع أو الاقتلاع التي يستخدمها الاحتلال وشريكه الأمريكي.





يشار إلى أن جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس مجمدة، حيث تجري حركة حماس مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل على تهدئة في القطاع، في حين تستعد حركة فتح لإعلان حكومتها الجديدة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية.





رام الله - دنيا الوطنتحدّث عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، عن ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.