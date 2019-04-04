قيادي في حماس يعلّق على فوز الشبيبة بانتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل









وفازت حركة الشبيبة الذراع الطلابي لحركة "فتح" في انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل، اليوم الخميس، بحدصها 30 مقعدا من أصل41.

وفازت حركة الشبيبة الذراع الطلابي لحركة "فتح" في انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل، اليوم الخميس، بحدصها 30 مقعدا من أصل41.

رام الله - دنيا الوطنعلّق القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد اليوم الخميس، على نتائج انتخابات مجلس الطلبة في جامعة الخليل بالضفة الغربية.وقال في حسابه عبر (فيسبوك): إن "الفوز الأمني مهما بدا عظيمًا إلا أنه يبقى وهمياً سرعان ما يزول بزوال أسبابه.. القوة دائما لأصحاب الأجندات الوطنية والصادقة".وتابع: "ألا بوركت جهود أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل وكل جامعات الوطن، الذين يعملون في بيئة أمنية معقدة يبدو فيها صنيعهم عظيم المكنون والجوهر مهما بدا صغيراً في مظهره للبعض".