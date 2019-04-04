شؤون فلسطينية

عشراوي تطلع وفودا دولية ودبلوماسية على آخر التطورات السياسة

عشراوي تطلع وفودا دولية ودبلوماسية على آخر التطورات السياسة
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي، اليوم الخميس، وفوداً دولية ودبلوماسية وأطلعتهم على آخر المستجدات السياسية والتطورات الإقليمية والعالمية وتأثيرها على القضية الفلسطينية، كما جرى بحث آليات تعزيز وتطوير التعاون المشترك في جميع المجالات.

وكانت عشراوي قد التقت، بشكل منفصل مع كل من سيرجيو جاراميلو كارو المستشار في المعهد الأوروبي للسلام وكبير المفاوضين في المفاوضات بين الحكومة الكولومبية وفارك يرافقه وفد من معهد هارفارد لاستراتيجيات التفاوض، والسفير التشيلي المعين لدى دولة فلسطين ريكاردو ألين، وذلك في مقر منظمة التحرير الفلسطينية برام الله.

وتطرقت عشراوي خلال لقائها مع سيرجيو جاراميلو كارو، إلى المراحل التي مرت بها المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية والعقبات والصعوبات التي واجهت الفلسطينيين جراء تنصل إسرائيل من التزاماتها ورفضها الانصياع للقرارات والقوانين الدولية، إضافة إلى الخلل في موازين القوى والتدخل الأمريكي السافر لصالح دولة الاحتلال. 

وقالت في هذا السياق:" إن المفاوضات ترتبط بطبيعتها ومرجعيتها وأهدافها الحقيقة، وإن توقفها كان نتيجة لرفض اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام وعرقلتها بشكل مقصود لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسعيها لإنهاء حل الدولتين وقضية اللاجئين الفلسطينيين وغيرها من القضايا الجوهرية مستندة إلى عجز المجتمع الدولي وسياسات الإدارة الأمريكية التي تعمل على تنفيذ مخططات دولة الاحتلال وتوجهاتها المتطرفة من خلال اتخاذها لمجموعة من القرارات والخطوات التي تمس جوهر القضية الفلسطينية".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن حل القضية الفلسطينية يبقى من مسؤولية المجتمع الدولي كونه هو الذي فرض إسرائيل على ارض فلسطين وخلق هذا الصراع، وهنا يتوجب عليه العمل على إيجاد حل عادل وشامل يحمي حقوق الشعب الفلسطيني استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفي وقت لاحق من اليوم، استقبلت عشراوي السفير التشيلي المعين لدى دولة فلسطين السيد ريكاردو ألين، ورحبت به وتمنت له التوفيق في مهامه الجديدة، كما وبحثت معه آخر التطورات السياسية والمستجدات على الأرض.

من جانبه أكد السيد  ريكاردو ألين على أن قضية فلسطين هي قضية رأي عام وأن الشعب والحكومة التشيلية داعمين لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى القرارات والقوانين الدولية. 

أخبار ذات صلة

مزهر: إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام الطريق الآمن وخشبة النجاة الوحيدة لشعبنا

مزهر: إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام الطريق الآمن وخشبة النجاة الوحيدة لشعبنا

رفض استئناف المصور المقدسي الخاروف وعائلته ضد قرار الاحتلال رفض طلب لم الشّمل

رفض استئناف المصور المقدسي الخاروف وعائلته ضد قرار الاحتلال رفض طلب لم الشّمل

قيادي في حماس يعلّق على فوز الشبيبة بانتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل

قيادي في حماس يعلّق على فوز الشبيبة بانتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل

القدوة يلتقي ممثلين عن الدول الأعضاء مجلس حقوق الإنسان

القدوة يلتقي ممثلين عن الدول الأعضاء مجلس حقوق الإنسان

عباس زكي يترأس اجتماعاً للجنة القدس في المجلس الوطني

عباس زكي يترأس اجتماعاً للجنة القدس في المجلس الوطني

وزيرة الاقتصاد الوطني تعلن نتائج مسابقة أفضل تصميم لجناح دولة فلسطين في اكسبو 2020

وزيرة الاقتصاد الوطني تعلن نتائج مسابقة أفضل تصميم لجناح دولة فلسطين في اكسبو 2020

سلطة النقد تعلن نتائج المؤشر الموسّع لدورة الأعمال آذار 2019

سلطة النقد تعلن نتائج المؤشر الموسّع لدورة الأعمال آذار 2019

الجيش الإسرائيلي يسحب بعض قواته التي تم تعزيزها في محيط القطاع

الجيش الإسرائيلي يسحب بعض قواته التي تم تعزيزها في محيط القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

رفض استئناف المصور المقدسي الخاروف وعائلته ضد قرار الاحتلال رفض طلب لم الشّمل

رفض استئناف المصور المقدسي الخاروف وعائلته ضد قرار الاحتلال رفض طلب لم الشّمل

القدوة يلتقي ممثلين عن الدول الأعضاء مجلس حقوق الإنسان

القدوة يلتقي ممثلين عن الدول الأعضاء مجلس حقوق الإنسان

عشراوي تطلع وفودا دولية ودبلوماسية على آخر التطورات السياسة

عشراوي تطلع وفودا دولية ودبلوماسية على آخر التطورات السياسة

عباس زكي يترأس اجتماعاً للجنة القدس في المجلس الوطني

عباس زكي يترأس اجتماعاً للجنة القدس في المجلس الوطني

وزيرة الاقتصاد الوطني تعلن نتائج مسابقة أفضل تصميم لجناح دولة فلسطين في اكسبو 2020

وزيرة الاقتصاد الوطني تعلن نتائج مسابقة أفضل تصميم لجناح دولة فلسطين في اكسبو 2020

سلطة النقد تعلن نتائج المؤشر الموسّع لدورة الأعمال آذار 2019

سلطة النقد تعلن نتائج المؤشر الموسّع لدورة الأعمال آذار 2019

بعد اتفاق التهدئة.. صيادو غزة يشتكون قلة الأسماك.. والمستهلك يرفض أسعارها

بعد اتفاق التهدئة.. صيادو غزة يشتكون قلة الأسماك.. والمستهلك يرفض أسعارها

العمل: السياسات الاسرائيلية تتعمد تدمير الاقتصاد الفلسطيني

العمل: السياسات الاسرائيلية تتعمد تدمير الاقتصاد الفلسطيني

منوعات

نيكول سابا تتعرض للإحراج على الهواء بسبب زوجها

نيكول سابا تتعرض للإحراج على الهواء بسبب زوجها

زوجة تامر حسني تتلقى تحذيرًا: احترسي من أسيل عمران

زوجة تامر حسني تتلقى تحذيرًا: احترسي من أسيل عمران

شاهد: ليلى طاهر بظهور نادر.. كيف بدا شكلها في سن الـ 77؟

شاهد: ليلى طاهر بظهور نادر.. كيف بدا شكلها في سن الـ 77؟

ماذا قالت صافيناز عن اعتناقها الإسلام وقرار العيش بالسعودية؟

ماذا قالت صافيناز عن اعتناقها الإسلام وقرار العيش بالسعودية؟

سمية الألفي في تصريح جريء: &#34;ندمانة على طلاقي من فاروق الفيشاوي&#34;.. والأخير يردُّ

سمية الألفي في تصريح جريء: "ندمانة على طلاقي من فاروق الفيشاوي".. والأخير يردُّ

هالة صدقي تستخدم ديانتها المسيحية لتثبت براءتها في &#34;أزمة الجرابيع&#34;

هالة صدقي تستخدم ديانتها المسيحية لتثبت براءتها في "أزمة الجرابيع"

مايك تايسون يبكي بسبب القرآن الكريم

مايك تايسون يبكي بسبب القرآن الكريم

شاهد: رد فعل غريب من ريم البارودي على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

شاهد: رد فعل غريب من ريم البارودي على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

فيديو: هل قررت شيرين عبدالوهاب إعتزال الغناء وابلغت هاني شاكر

فيديو: هل قررت شيرين عبدالوهاب إعتزال الغناء وابلغت هاني شاكر

شاهد أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟

شاهد أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟

عربي

السعودية تعتزم طرح عطاء بمليارات الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء

السعودية تعتزم طرح عطاء بمليارات الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء

انفجار سيارة ملغومة أمام مطعم قرب أكاديمية الشرطة في مقديشو

انفجار سيارة ملغومة أمام مطعم قرب أكاديمية الشرطة في مقديشو

أمريكي يكشف نظرية مُقنعة حول السبب الحقيقي لبناء الأهرامات

أمريكي يكشف نظرية مُقنعة حول السبب الحقيقي لبناء الأهرامات

مصر ترد على فرنسا بشأن سقوط طائرتها عام 2016

مصر ترد على فرنسا بشأن سقوط طائرتها عام 2016