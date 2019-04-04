زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شرقي تركيا

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، مساء الخميس، منطقة سيفريجه التابعة لولاية (إلازيغ) شرقي تركيا.وبحسب بيان صادر عن رئاسة إدارة الطورائ والكوارث التركية، فإن الزلزال وقع في تمام الساعة 20:31 بتوقيت أنقرة، وفق ما نقل موقع وكالة (الأناضول) التركية.وذكر البيان أن الزلزال وقع على عمق 9.4 كليو متر تحت سطح الأرض، وشعر به القاطنون في المدن والمناطق المحيطة لولاية إلازيغ.ولم تبلغ السلطات عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.