دولي

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شرقي تركيا

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شرقي تركيا
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، مساء الخميس، منطقة سيفريجه التابعة لولاية (إلازيغ) شرقي تركيا.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة إدارة الطورائ والكوارث التركية، فإن الزلزال وقع في تمام الساعة 20:31 بتوقيت أنقرة، وفق ما نقل موقع وكالة (الأناضول) التركية.

وذكر البيان أن الزلزال وقع على عمق 9.4 كليو متر تحت سطح الأرض، وشعر به القاطنون في المدن والمناطق المحيطة لولاية إلازيغ.

ولم تبلغ السلطات عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

أخبار ذات صلة

سياسي روسي: سببان وراء زيارة نتنياهو لموسكو الآن

سياسي روسي: سببان وراء زيارة نتنياهو لموسكو الآن

ماكرون: القرار الإسرائيلي بتجميد العوائد الضريبية يتعارض مع أحكام بروتوكول باريس

ماكرون: القرار الإسرائيلي بتجميد العوائد الضريبية يتعارض مع أحكام بروتوكول باريس

واشنطن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة &#34;الأزمة الإنسانية&#34; في فنزويلا

واشنطن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة "الأزمة الإنسانية" في فنزويلا

تقرير: صعوبات في التحكم مع هبوط مقدمتها واجهت قائدي الطائرة الإثيوبية

تقرير: صعوبات في التحكم مع هبوط مقدمتها واجهت قائدي الطائرة الإثيوبية

شاهد: إقامة جنازة الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل الذي أعيدت رفاته بعد 37 عاماً

شاهد: إقامة جنازة الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل الذي أعيدت رفاته بعد 37 عاماً

&#34;النواب الأمريكي&#34; يقر مشروع قانون لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن

"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن

مسؤول إسرائيلي: &#34;صفقة القرن&#34; ستُطرح بعد الانتخابات الإسرائيلية

مسؤول إسرائيلي: "صفقة القرن" ستُطرح بعد الانتخابات الإسرائيلية

(ناتو): يجب أن نُحسن علاقتنا مع روسيا

(ناتو): يجب أن نُحسن علاقتنا مع روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

رفض استئناف المصور المقدسي الخاروف وعائلته ضد قرار الاحتلال رفض طلب لم الشّمل

رفض استئناف المصور المقدسي الخاروف وعائلته ضد قرار الاحتلال رفض طلب لم الشّمل

القدوة يلتقي ممثلين عن الدول الأعضاء مجلس حقوق الإنسان

القدوة يلتقي ممثلين عن الدول الأعضاء مجلس حقوق الإنسان

عشراوي تطلع وفودا دولية ودبلوماسية على آخر التطورات السياسة

عشراوي تطلع وفودا دولية ودبلوماسية على آخر التطورات السياسة

عباس زكي يترأس اجتماعاً للجنة القدس في المجلس الوطني

عباس زكي يترأس اجتماعاً للجنة القدس في المجلس الوطني

وزيرة الاقتصاد الوطني تعلن نتائج مسابقة أفضل تصميم لجناح دولة فلسطين في اكسبو 2020

وزيرة الاقتصاد الوطني تعلن نتائج مسابقة أفضل تصميم لجناح دولة فلسطين في اكسبو 2020

سلطة النقد تعلن نتائج المؤشر الموسّع لدورة الأعمال آذار 2019

سلطة النقد تعلن نتائج المؤشر الموسّع لدورة الأعمال آذار 2019

بعد اتفاق التهدئة.. صيادو غزة يشتكون قلة الأسماك.. والمستهلك يرفض أسعارها

بعد اتفاق التهدئة.. صيادو غزة يشتكون قلة الأسماك.. والمستهلك يرفض أسعارها

العمل: السياسات الاسرائيلية تتعمد تدمير الاقتصاد الفلسطيني

العمل: السياسات الاسرائيلية تتعمد تدمير الاقتصاد الفلسطيني

منوعات

نيكول سابا تتعرض للإحراج على الهواء بسبب زوجها

نيكول سابا تتعرض للإحراج على الهواء بسبب زوجها

زوجة تامر حسني تتلقى تحذيرًا: احترسي من أسيل عمران

زوجة تامر حسني تتلقى تحذيرًا: احترسي من أسيل عمران

شاهد: ليلى طاهر بظهور نادر.. كيف بدا شكلها في سن الـ 77؟

شاهد: ليلى طاهر بظهور نادر.. كيف بدا شكلها في سن الـ 77؟

ماذا قالت صافيناز عن اعتناقها الإسلام وقرار العيش بالسعودية؟

ماذا قالت صافيناز عن اعتناقها الإسلام وقرار العيش بالسعودية؟

سمية الألفي في تصريح جريء: &#34;ندمانة على طلاقي من فاروق الفيشاوي&#34;.. والأخير يردُّ

سمية الألفي في تصريح جريء: "ندمانة على طلاقي من فاروق الفيشاوي".. والأخير يردُّ

هالة صدقي تستخدم ديانتها المسيحية لتثبت براءتها في &#34;أزمة الجرابيع&#34;

هالة صدقي تستخدم ديانتها المسيحية لتثبت براءتها في "أزمة الجرابيع"

مايك تايسون يبكي بسبب القرآن الكريم

مايك تايسون يبكي بسبب القرآن الكريم

شاهد: رد فعل غريب من ريم البارودي على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

شاهد: رد فعل غريب من ريم البارودي على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

فيديو: هل قررت شيرين عبدالوهاب إعتزال الغناء وابلغت هاني شاكر

فيديو: هل قررت شيرين عبدالوهاب إعتزال الغناء وابلغت هاني شاكر

شاهد أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟

شاهد أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟

عربي

محاكمة عاجلة لستة مصريين متهمين قتلوا مواطناً كويتياً في القاهرة

محاكمة عاجلة لستة مصريين متهمين قتلوا مواطناً كويتياً في القاهرة

السعودية تعتزم طرح عطاء بمليارات الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء

السعودية تعتزم طرح عطاء بمليارات الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء

انفجار سيارة ملغومة أمام مطعم قرب أكاديمية الشرطة في مقديشو

انفجار سيارة ملغومة أمام مطعم قرب أكاديمية الشرطة في مقديشو

أمريكي يكشف نظرية مُقنعة حول السبب الحقيقي لبناء الأهرامات

أمريكي يكشف نظرية مُقنعة حول السبب الحقيقي لبناء الأهرامات