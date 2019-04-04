عباس زكي يترأس اجتماعاً للجنة القدس في المجلس الوطني





وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لإعداد خطة حول القدس بالاستعانة مع الخبراء والمعنيين في المدينة المقدسة، لوضع الية للمراقبة الدقيقة حول سير الاعمال للمؤسسات واللجان المقدسية باعتبار لجنة القدس البرلمانية هي رقابية كجزء من المجلس الوطني صاحب الولاية التشريعية والرقابة للكل الفلسطيني، حيث تم تسمية اللجنة من الاخوة جهاد أبو زنيد، صلاح زحيكة، فضل طهبوب ، سوزان تيسير.

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة القدس في المجلس الوطني الفلسطيني، اجتماعا صباح اليوم في مقر مفوضية العلاقات العربية والصين الشعبية برئاسة رئيس اللجنة عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، استعرض خلالها زكي الأوضاع السياسية على ضوء صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وبخاصة ما أعلنه ترامب خلال الفترة السابقة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس.وأشار زكي إلى الانحياز الأمريكي الكامل نحو إسرائيل والذي تجلى لدى اعلانه بالاعتراف بسيادتها على مرتفعات الجولان السورية، مما شجع التحالف اليميني المتطرف في اسرائيل على مواصلة جرائمه ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، وبذلك يضرب الرئيس ترامب عرض الحائط بكل القرارات الدولية الخاصة بالقدس والجولان، وهو بذلك لا يقيم وزنا للمجتمع الدولي. وأوضح أننا بحاجة لرؤية وإستراتيجية وطنية لمواجهة الظرف الخطير الذي تمر فيها القدس خاصة والقضية الفلسطينية عامة.