وزيرة الاقتصاد الوطني تعلن نتائج مسابقة أفضل تصميم لجناح دولة فلسطين في اكسبو 2020



وتنافس على مسابقة أفضل تصميم لجناح فلسطين، العديد من المشاركين من ضمنهم طلاب جامعات والتي تعكس رغبتهم في المساهمة في الترويج لدولة فلسطين وتقديم تصاميم إبداعية تحاكي الهوية والثقافة الفلسطينية وتبرز مكونات المجتمع الفلسطيني.



وتأتي مشاركة فلسطين في اكسبو دبي ضمن الجهود الفلسطينية من أجل وضع دولة فلسطين بمكانها الطليعي بين الدول، ومشاركتها في جميع المحافل الدولية، حيث يعتبر المعرض الدولي اكسبو من أكبر المعارض الدولية، ومنصة عالمية تتناول القضايا ذات الاهتمام العالمي وبمشاركة مبتكرة من معظم الدول.



وقالت الوزيرة عودة " تركز المفهوم التعبيري لجناح دولة فلسطين في اكسبو دبي 2020 على مدينة القدس بهويتها الفلسطينية بوصفها مهداً للأديان وللعالم أجمع، وعبر المفهوم عن رؤية مستقبلية واعدة لدولة فلسطين باعتبار التصميم جسراً بين الأزمنة يعبر عن الحضارة الفلسطينية من خلال امتزاج ماضيها وحاضرها ومستقبلها.



واعتبرت الوزيرة عودة مشاركة دولة فلسطين في هذا المعرض الدولي الهام، انطلاقا من اهميته في تمكين القطاع الخاص في الوصول إلى الأسواق العالمية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وإقامة المشاريع الاستثمارية.



وأعربت الوزيرة عودة عن شكرها وتقديرها للجنة التوجيهية ولجنة التحكيم على جهودهم ومهنيتهم العالية لاختيار أفضل تصميم، وإلى مشروع إبداع فلسطين – اليونيدو على مساهمتهم وتقديم الدعم الفني، ولبنك فلسطين على مبادرته في الدعم المالي ورعاية هذه الجائزة، مثمنة في الوقت ذاته جهود طواقم وزارة الاقتصاد الوطني لإنجاح ودعم مشاركة فلسطين في اكسبو 2020.



ومن المقرر ان يقام الجناح الفلسطيني في قطاع الفُرص، بين الجناح الإماراتي والسعودي، ويعد موقع دولة فلسطين مركزيا وإستراتيجيا الامر الذي تطلب ان يكون تصميم الجناح مميزا من خلال مفهوم نوعي يساهم في تقديم تجربة فريدة للزائرين، وطابعا ايجابياً ورواية فلسطينية رائعة ومتجددة.



بدوره قال ممثل بنك فلسطين ثائر حمايل" فخورون برعاية هذا الحدث وتقديم الجوائز لافضل تصميم الذي يكرس حضور فلسطين في جميع المجالات وانطلاقا من اهمية هذا المعرض جاءت رعايتنا لافتا الى ان بنك فلسطين استحضر مجموعة من المستثمرين الاجانب والعرب لزيارة فلسطين والاستثمار فيها.



وأكد حمايل على الشراكة مع الحكومة الفلسطينية لإنجاح أي دور هام تقوم به ونحن جاهزون لأي تعاون من شانه انجاح معرض اكسبو وأي عمل يروج لفلسطين.



وفي نهاية الحفل اعلنت الوزيرة عن فوز مؤسسة الناشر للدعاية والإعلان بالمركز الأول بينما حصل حنا غاوي على المركز الثاني، ولؤي دعيق على المركز الثالث، وجرى تكريم الفائزين بالمسابقة، والطلبة المشاركين في المسابقة بالاضافة الى تكريم اعضاء لجنة التحكيم.













رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، عن نتائج مسابقة أفضل تصميم لجناح فلسطين في اكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة تحت شعار " تواصل العقول .. وصنع المستقبل".جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة الاقتصاد الوطني بمقرها في مدينة رام الله، بمشاركة اللجنة التوجيهية لمشاركة دولة فلسطين في اكسبو 2020 ولجنة التحكيم لاختيار افضل تصميم، وبنك فلسطين الدعم المالي والراعي لهذه الجائزة، ومشروع إبداع فلسطين – اليونيدو.