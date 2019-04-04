انفجار سيارة ملغومة أمام مطعم قرب أكاديمية الشرطة في مقديشو

رام الله - دنيا الوطنانفجرت سيارة ملغومة اليوم الخميس، أمام مطعم قرب أكاديمية الشرطة في العاصمة الصومالية، مقديشو.يأتي ذلك في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات تشهدها المدينة.ونقلت وكالة (رويترز) عن الرائد بالشرطة محمد حسين، "انفجرت سيارة ملغومة متوقفة عند مطعم. المطعم وراء أكاديمية الشرطة. لا نعلم بوقوع ضحايا حتى الآن".