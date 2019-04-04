الجيش الإسرائيلي يسحب بعض قواته التي تم تعزيزها في محيط القطاع





وكان جيش الاحتلال عزّز من حشوداته في محيط قطاع غزة الأسبوع الماضي، على خلفية مليونية الأرض والعودة التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار السبت الماضي في الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة، و43 ليوم الأرض.



رام الله - دنيا الوطننقل موقع (واللا) الإسرائيلي اليوم الخميس عن مصدر في الجيش قوله، أنه تم سحب بعض القوات التي تم تعزيزها في محيط قطاع غزة خلال الفترة السابقة.وأضاف المصدر: أن هذه الخطوة جاءت في ظل الهدوء النسبي وتقييم الوضع.