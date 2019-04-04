شؤون فلسطينية

بعد اتفاق التهدئة.. صيادو غزة يشتكون قلة الأسماك.. والمستهلك يرفض أسعارها

بعد اتفاق التهدئة.. صيادو غزة يشتكون قلة الأسماك.. والمستهلك يرفض أسعارها
ارشيفية
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
"لو خلوها 2 ميل أهون بكثير مما جرى لنا" .. بهذه الكلمات بدء الصياد أحمد الهسي (38 عاما) قوله، أثناء حوارنا معه، حول كمية الأسماك وانواعها بعد أن تمكنو من الوصول الى عمق 15 ميل، بموجب اتفاق التهدئة بين حماس واسرائيل برعاية مصرية.

وقال الهسي وهو يمسك الاسماك التي إصطادها: "الاحتلال قسم البحر الى ثلاث أقسام، وهذا الأمر كلفنا ويكلفنا الكثير، لو كان الـ 15 ميل، لكانت الامور أفضل مما نحن عليه بكثير، حيث اقتصر الاحتلال توسيع مساحة الصيد فقط لمنطقة ما بعد وادي غزة (وسط القطاع حتى جنوبه)، وهذه المسافة تكلفنا محروقات وايدي عاملة أكثر، ورغم ارتفاع سعر المحروقات، الا ان المنطقة فقيرة بالأسماك، بسبب الصخور الموجود بداخلها، علاوة على ذلك يلزمنا أدوات غير متوفرة، وقام الاحتلال بمنعها بحجة استخدام مزدوج".

واشتكى الهسي اجراءات الاحتلال ضد الصيادين، حيث تقوم الزوارق بملاحقة الصيادين، ورشهم بالمياه واطلاق الرصاص حولهم، وهذه الخروقات كانت في مياه 15 ميل، ولم يستطع أحد توثيق هذا الانتهاك، حيث عُدنا من مياه 15 ميل بـ خيبة أمل، بسبب عدم مقدرتنا على الصيد وعدم توفر أسماك، وبُعد المسافة عن صيادين مدينة غزة.


 


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