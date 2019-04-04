صالح ابو لبن يقدم استقالته من حزب "فدا"

رام الله - دنيا الوطنقدم صالح أبو لبن عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني / فدا، استقالته من المكتب السياسي؛ احتجاجا على قرار الحزب المشاركة في الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة محمد اشتية.جاء ذلك خلال لقاء صحفي مع عدد من الصحفيين عقده أبو لبن في قاعة مؤسسة ابداع بمخيم الدهيشة.ووفق ابو لبن، فان سبعة أعضاء آخرين من أعضاء المكتب السياسي سيقدمون استقالاتهم، وهم زهيرة كمال الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وكل من سهام البرغوثي النائب الأول للامين العام، خالد الخطيب النائب الثاني، سعدي ابو عابد، عامر الجغب، محمود رقة، ومحمد حمارشة.وأوضح أبو لبن خلال اللقاء، أن الاجتماعات الثلاث التي عقدها المكتب السياسي للحزب، بما فيها الاجتماع الأخير، لم تقرر المشاركة في الحكومة، وإنما كان القرار يميل إلى عدم المشاركة. وقد تم تحويل النقاش في موضوع المشاركة، إلى اللجنة المركزية التي أخذت قرارا بالمشاركة بالحكومة.وقال أبو لبن انه ورفاقه المستقيلين من المكتب السياسي سيواصلون نضالهم الداخلي في إطار اللجنة المركزية للحزب من اجل تصويب وتصحيح الوضع الداخلي ووضع حد لمراكز القوى فيه.