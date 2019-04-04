تقرير: صعوبات في التحكم مع هبوط مقدمتها واجهت قائدي الطائرة الإثيوبية





وأضاف التقرير وفق ما نقلت وكالة (رويترز): أن الاثنين عجزا عن حفظ توازنها يدوياً، مما دفعهما لإعادة تشغيل النظام.



وأوضح التقرير الذي نشر اليوم، أن الطائرة بوينج 737 ماكس سجلت سرعة كبيرة بلغت 500 عقدة (925 كيلومترا في الساعة) وهي أعلى من حدودها الطبيعية قبل أن يتوقف تسجيل البيانات داخل قمرة القيادة.





وتحطمت الطائرة في العاشر من آذار/مارس وقُتل جميع ركابها وأفراد طاقمها.



رام الله - دنيا الوطنذكر تقرير مبدئي في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية أن الطيار ومساعده قاما بفصل نظام كهربي للتحكم عندما اتجهت مقدمة الطائرة لأسفل.