القواسمي: فوز شبيبة فتح في جامعة الخليل رسالة مدوّية





وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها، أسامة القواسمي، أنها رسالة خاصة لـ "أؤلئك المتآمرين على شعبنا وقضيتنا، والذين راهنوا على كي الوعي الوطني عند شبابنا وشاباتنا الطلبة وجيل المستقبل الذي سيحمل الراية"



وتابع: "هذه النتائج التي دوت عالياً من جامعة الخليل تؤكد على الالتفاف الجماهيري حول فتح ومشروعها الوطني وموقف الرئيس محمود عباس تجاه القدس و(صفقة العار) وملف أسر الشهداء والأسرى وتصديه للمؤآمرة التي تحاك من أمريكا وإسرائيل وبتواطؤ جهات ارتضت لنفسها الخيانة".



وأكد القواسمي أن الشعب الفلسطيني يثبت مرة بعد الألف أنه شعب عظيم بوعيه الوطني، وبحسه الذي يميز بين الخبيث والطيب، وبين الصادق والمنافق، وبين الذي يخدم الدين ويستخدمه لغايات دنيوية رخيصة، معبراً عن فخر حركته للنهج الديمقراطي الذي نكرسه بين أبناء شعبنا على عكس ما تفعله حماس في غزة من تكريس لنظام قمعي بوليسي.



رام الله - دنيا الوطنعبٌرت حركة فتح عن ثقتها واعتزازها بالشبيبة الفتحاوية وأخوات دلال في جامعة الخليل، معتبرة أن الاكتساح لكتلة الشهيد ياسر عرفات بـ 30 مقعداً مقابل 11 للكتلة الإسلامية، هو رسالة مدوية لمن يهمه الأمر.