شاهد: إقامة جنازة الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل الذي أعيدت رفاته بعد 37 عاماً

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وقال نتانياهو في وقت سابق من مساء أمس: إن استعادة الرفات هي بمثابة الوفاء بعهد أخلاقي للمحاربين وأفراد عائلاتهم، وفق تعبيرهم.





وأكد ان إسرائيل ستواصل جهودها لإعادة زميلي زخاريا المفقوديْن فلدمان وكاتس والمفقودين الآخرين.







رام الله - دنيا الوطنأقيمت في المقبرة العسكرية الإسرائيلية، بالقدس المحتلة، جنازة المساعد في جيش الاحتلال، زخاريا باومل الذي تمت إعادة جثمانه بعد 37 سنة، عن طريق دولة ثالثة قيل إنها روسيا.وقتل هذا الجندي خلال حرب لبنان الاولى ومنذ ذلك الحين اختفت آثاره، كما ذكر هيئة البث الإسرائيلية (مكان).واجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الجيش، بنيامين نتانياهو في مكتبه بالقدس الليلة الماضية، مع شقيق وشقيقة هذا الجندي.