دولي

شاهد: إقامة جنازة الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل الذي أعيدت رفاته بعد 37 عاماً

شاهد: إقامة جنازة الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل الذي أعيدت رفاته بعد 37 عاماً
رام الله - دنيا الوطن
أقيمت في المقبرة العسكرية الإسرائيلية، بالقدس المحتلة، جنازة المساعد في جيش الاحتلال، زخاريا باومل الذي تمت إعادة جثمانه بعد 37 سنة، عن طريق دولة ثالثة قيل إنها روسيا. 

وقتل هذا الجندي خلال حرب لبنان الاولى ومنذ ذلك الحين اختفت آثاره، كما ذكر هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

واجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الجيش، بنيامين نتانياهو في مكتبه بالقدس الليلة الماضية، مع شقيق وشقيقة هذا الجندي.

وحضر الاجتماع أيضا ما يسمى منسق "الأسرى والمفقودين" يارون بلوم، ومسؤولون في الدوائر الأمنية.

وقال نتانياهو في وقت سابق من مساء أمس: إن استعادة الرفات هي بمثابة الوفاء بعهد أخلاقي للمحاربين وأفراد عائلاتهم، وفق تعبيرهم.

وأكد ان إسرائيل ستواصل جهودها لإعادة زميلي زخاريا المفقوديْن فلدمان وكاتس والمفقودين الآخرين.

 

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