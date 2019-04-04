"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس، مشروع قانون لإنهاء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، .
أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس، مشروع قانون لإنهاء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، .
وتعد الخطوة ضربة لسياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه المملكة.
وفي ظل حصول التشريع على موافقة مجلس الشيوخ من قبل، فإن إقراره بواقع 247 مقابل 175 صوتا في مجلس النواب يعني إرساله إلى البيت الأبيض الذي قال الشهر الماضي إن ترامب سيرفضه، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وفي ظل حصول التشريع على موافقة مجلس الشيوخ من قبل، فإن إقراره بواقع 247 مقابل 175 صوتا في مجلس النواب يعني إرساله إلى البيت الأبيض الذي قال الشهر الماضي إن ترامب سيرفضه، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
التعليقات