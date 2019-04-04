دولي

"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن

"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن
قوات التحالف اليمن
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس، مشروع قانون لإنهاء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، .

وتعد الخطوة ضربة لسياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه المملكة.

وفي ظل حصول التشريع على موافقة مجلس الشيوخ من قبل، فإن إقراره بواقع 247 مقابل 175 صوتا في مجلس النواب يعني إرساله إلى البيت الأبيض الذي قال الشهر الماضي إن ترامب سيرفضه، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

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