شاهد: مسلحون يطلقون النار امام جامعة الخليل احتفالا بفوز الشبيبة بانتخابات مجلس الطلبة

وكانت حركة الشبيبة الذراع الطلابي لحركة "فتح"، قد فازت في انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل، اليوم الخميس، بحدصها 30 مقعدا من أصل41.





وخاضت خمس كتل طلابية انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة، فيما حصدت الشبيبة على 30 مقعدا، مقابل 11 مقعدا للكتلة الإسلامية، فيما لم تجتز أي من الكتل الأخرى نسبة الحسم.





وقال عميد شؤون الطلبة صلاح شروف: "إن خمس كتل طلابية تخوض انتخابات مجلس الطلبة، وهي: حركة الشبيبة الطلابية، والكتلة الإسلامية، والشهيد أبو علي مصطفى، والتجمع الطلابي الديمقراطي، وكتلة فلسطين للجميع"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



