حماس: منحة الكهرباء مستمرة وتوفير منح مالية لتشغيل 20 ألف مواطن









رام الله - دنيا الوطنأكد عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن مسيرات العودة مستمرة، وتفاهمات كسر الحصار تسير وفق جدول زمني وبتدرج، دون أي ثمن سياسي.وأشار القانوع في منشور له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن تفاهمات كسر الحصار، بدأت بتوسيع مساحة الصيد 15 ميلا بحريا، وتوفير منحة مالية؛ لتشغيل 20 ألف مواطن فلسطيني في قطاع غزة، ورفع الحظر عما يزيد عن 80 صنف مزدوجة الاستخدام، واستمرار منحة الكهرباء، واستئناف مشروع مساعدة الاسر الفقيرة.وشكر القانوع، دولة قطر، معتبرا اياها بأنها أكثر الدول دعما للمشاريع في قطاع غزة وتغطيتها.