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المشير حفتر: حان الآن موعد دخول طرابلس ومن يرفع الراية البيضاء آمن

المشير حفتر: حان الآن موعد دخول طرابلس ومن يرفع الراية البيضاء آمن
رام الله - دنيا الوطن
أعطى القائد العام للقوات المسلحة الليبية إشارة دخول قواته إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من قبضة الجماعات المسلحة.

وأكد المشير خليفة حفتر فى كلمة إلى قواته عبر اللاسلكى، اليوم الخميس، أنه حان موعد الفتح المبين للعاصمة طرابلس لتحريرها وعدم رفع السلاح إلا فى وجه من يرفعه بوجه قوات الجيش الليبى، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).

وقال المشير خليفة حفتر فى كلمته: "من ألقى السلاح فهو آمن ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن ...سلامة المواطنين وآمنهم وأعراضهم وضيوفنا الأجانب وأهلنا وأعراضنا كلها أمانة في أعناقكم".

وأشار المشير خليفة حفتر إلى أن قوات الجيش الليبى تستجيب لنداء أهالى طرابلس لتحريرها من قبضة الجماعات المسلحة، مؤكدا أن القوات ستستكمل مسيرتها مسيرة الكفاح والنضال.

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