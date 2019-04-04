القناة 13: اشرف نعالوة كان ينوي اختطاف اسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة 13 الاسرائيلية، أن تحقيقات إسرائيلية جديدة حول الشهيد اشرف نعالوة، تشير إلى انه كان يخطط لاختطاف إسرائيليين، أثناء تنفيذه عملية إطلاق النار في المنطقة الصناعية (باركان).وأشارت القناة ذاتها، إلى أن الشهيد أشرف كان ينوي اختطاف الاسرائيليين، بهدف مبادلتهم بأسرى فلسطينيين في السجون الاسرائيلية.ويشار إلى أن الشهيد أشرف نعالوة، نفذ عملية اطلاق نار بمنطقة (باركان) بنابلس، أسفر عن مقتل مستوطن ومستوطنة، وإصابة ثالث.واستمرت عمليات البحث عن الشهيد أشرف نعالوة، من قبل قوات الاحتلال، لمدة شهرين، إلى ان تمكنوا من اغتياله.