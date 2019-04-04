وفاة طفلة في حادث دهس شمال قطاع غزة





وأشار إعلام المرور، إلى أن مركبة من نوع (هونداي) صدمت الطفلة دانا، بالقرب من المسجد العمري في جباليا البلد، مما اسفر عن وفاتها.

رام الله - دنيا الوطنأفادت دائرة الاعلام في شرطة المرور بقطاع غزة، بوفاة الطفلة دانا عوض محمد عوض (عامين) مساء اليوم الخميس، في حادث دهس، بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.