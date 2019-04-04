شؤون فلسطينية

فوز "الشبيبة الطلابية" بـ30 مقعدا مقابل 11 للكتلة الإسلامية بانتخابات جامعة الخليل

فوز "الشبيبة الطلابية" بـ30 مقعدا مقابل 11 للكتلة الإسلامية بانتخابات جامعة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
فازت حركة الشبيبة الذراع الطلابي لحركة "فتح" في انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل، اليوم الخميس، بحدصها 30 مقعدا من أصل41.

وخاضت خمس كتل طلابية انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة، فيما حصدت الشبيبة على 30 مقعدا، مقابل 11 مقعدا للكتلة الإسلامية، فيما لم تجتز أي من الكتل الأخرى نسبة الحسم.

وقال عميد شؤون الطلبة صلاح شروف: "إن خمس كتل طلابية تخوض انتخابات مجلس الطلبة، وهي: حركة الشبيبة الطلابية، والكتلة الإسلامية، والشهيد أبو علي مصطفى، والتجمع الطلابي الديمقراطي، وكتلة فلسطين للجميع"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضاف: "إن عدد الطلبة الذين يدلون أصواتهم بلغ 6778 طالبا لانتخاب 41 مرشحا، يتنافسون على تشكيل مجلس اتحاد الطلبة المكون من 11 عضوا".

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