يحيى موسى: حركة فتح تدعي كذبًا أنها تمثل الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، أن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، برئاسة محمد اشتية، تمثل استمرارًا لتجاوز القانون الأساسي الفلسطيني، من قبل الرئيس محمودعباس.وقال موسى، في تصريحات صحفية: إن الحكومة لا تمثل الكل الوطني، مشيراً أن حركة فتح تدعي كذبا أنها تمثل الشعب الفلسطيني، مصادرة بذلك ارادة الجماهير ومتنكرة للقانون والأعراف الوطنية، وفق تعبيره.وأضاف: أن الحديث بأن حكومة اشتية تمثل الكل الوطني هو حديث معيب لأن مجموع هذه الفصائل المشاركة بها لا يتعدي 2-3% في الانتخابات وهنالك بعض من هذه الأحزاب المشاركة في هذه الحكومة اندثرت وبعضها لم يعد لها وجود، على حد وصفه.وأوضح موسى، أن فصائل الشعب الفلسطيني الكبرى، خارج هذه الحكومة، وفقط بعض الأحزاب الصغيرة التي ستشارك بحكومة اشتية.