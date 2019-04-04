شؤون فلسطينية

اشتية لعدلي صادق: الاحتمال بأن يُستبقى في الحكومة اسم أو اسمان أو ثلاثة بالتوافق

اشتية لعدلي صادق: الاحتمال بأن يُستبقى في الحكومة اسم أو اسمان أو ثلاثة بالتوافق
الرئيس يُكلف محمد اشتية برئاسة الحكومة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
كشف الكاتب الصحفي، عدلي صادق، تفاصيل اتصال هاتفي جرى بينه وبين رئيس الوزراء المُكلف محمد اشتية، حول تشكيل الحكومة المقبلة؛ إثر منشور على فيسبوك للكاتب يتناول تفاصيل اختيار الوزراء الجدد.

وقال صادق، عبر منشور له بموقع "فيسبوك"، إنه بعد أقل من نصف ساعة لكتابته منشور يتعلق بمشاورات تشكيل الحكومة المقبلة اتصل به اشتية لكي يوضح من جانبه، أن معلوماته غير صحيحة، مشيراً إلى أن اشتية أبلغ بأنه حتى الآن لم يضع أسماء للتشكيلة الحكومية.

وأضاف: "أبلغني اشتية أن أحداً لم يطلب منه وضع أي إسم، وإن كان الإحتمال قائم بأن يُستبقى في الحكومة اسم أو إسمان أو ثلاثة بالتوافق"، لافتاً إلى أن اشتية يقول إن رأس المشروع الوطني أصبح على المقصلة، والمهمة الآن تتجاوز اعتبارات الحقائب الوزارية وإدارة الجهاز الحكومي، وإنما هي محاولة مضنية للنهوض بالحالة كلها، ولاحظ أن حركة فتح موحدة في دعمها تكليفه (بخلاف ما جاءني عن موقف معظم زملائه)".

وتابع صادق: "في سياق الحديث أعرب اشتية عن حرصه على إنصاف الكادر وأبناء الحركة في قطاع غزة، وعبر عن ارتياحه لما وصله من موقف إيجابي للقوى الوطنية في غزة حيال تكليفه، وأشار بالإسم الى ما قاله اثنان من الإخوة من قطاع غزة زاروه مؤخراً".

وأكمل صادق: "الرجل في محصلة ما قال، يعرض نوايا طيبة وعزماً على العمل وفق قاعدة القيم والواجبات الوطنية، وهنا يكون له عندي حق التوضيح وعرض خلاصة ما قاله في المكالمة الطويلة، وهذا واجب تقتضيه الأمانة".

واستطرد صادق: "للإنصاف اشتية كرر القول إنه لا يريد مني امتداحاً وإنما أن أتحقق منه كصديق، عن كل ما يصلني من نقد لتجربته".

وتابع: "في الحقيقة شكرت الدكتور اشتية على أنه طلب مني الاتصال به كلما جاءت معلومة تتعلق بأداء حكومته، وبحكم حقه الأدبي، شكرت له أيضاً امتداحه لأهمية قلمي "المقروء على نطاق واسع" كما عبرت عن امتناني للتذكير بالود الذي تأسس بيننا في مرحلة الزمالة في المجلس الثوري لحركة فتح، وبالطبع تمنيت له التوفيق في عمله".

يذكر أن الكاتب الصحفي صادق، كتب منشوراً عبر فيسبوك تحدث فيه عن آلية اختيار الوزراء في حكومة الدكتور محمد اشتية المقبلة.


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