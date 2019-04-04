شؤون فلسطينية

والدة المريض السحلول تناشد بالغاء قرار وقف التحويلات الطبية للداخل المحتل

والدة المريض السحلول تناشد بالغاء قرار وقف التحويلات الطبية للداخل المحتل
رام الله - دنيا الوطن - حسن الرفاتى
ناشدت والدة الطفل خالد السحلول الذى أجرىت له عملية زراعة كلى المسؤولين وأصحاب القرار للنظر لمعاناة هؤلاء الأطفال وأهلهم، والغاء قرار وقف التحويلات الطبية المجحف بحق شريحة كبيرة من أبناء شعبنا، معتبرة أن العلاج حق مشروع لهم.

وتقول والدته منذ سماع القرار وأنا اعيش حالة من الحيرة والقلق والتوتر لقد تحولت فرحتي لكابوس حقيقي.!

وتضيف "أجريت لطفلى عملية زراعة كلى ، و تمت بنجاح، وبعد رحلة علاج ٤ شهور، لنا زيارة أخرى الى مستشفيات الداخل المحتل خلال الاسابيع المقبلة للمتابعة الصحية , معبرة عن القلق والتخوف الشديدين من منعها من المراجعة والاطمئنان على الكلى المزروعة، وصرف علاجاته كما يجب.

و تمنت أن يتم إلغاء هذا القرار الذي تحول إلى كابوس حقيقي للعديد من المرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الداخل، منهم حالات الصعبة ولا يوجد لهم علاج في مستشفيات فلسطين، بعضهم مرضى كلى مثل خالد الذي تم زراعة كلية له، ويجب أن يتردد على المستشفى مرات عديدة للاطمئنان على صحته، ومنهم
مرضى السرطان تم زراعة نخاع لهم، ومرضى قلب لا يوجد مفر من أن يتم مراجعة المستشفى ليتم فحصه دورياً.

حرره/ نهى مسلم

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