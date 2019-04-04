وفد من "دنيا الوطن" يزور شركة جوال ويهنئها بعامها الـ 20

زار وفداً من "دنيا الوطن" ممثلاً بنائب المدير العام، محمد عيسى، فرع شركة جوال في قطاع غزة، اليوم الخميس، وذلك لتهنئتها بمرور عشرين عاماً على تأسيسها.







وضم الوفد إلى جانب نائب المدير العام، المدير المالي والإداري مأمون أبو شعبان، والمساعد التنفيذي حنين حمدونة، والمساعد الإداري آلاء النمر.







وكان في استقبال الوفد من جانب الشركة، مدير عام إقليم غزة عمر شمالي، ومدير التسويق محمد الشرفا، ومن الإعلام الإلكتروني أسامة سمعان.





وهنأ نائب المدير العام "لدنيا الوطن"، محمد عيسى، شركة جوال على مرور 20 عاماً على تأسيسها، مؤكداً على الشراكة الاستراتيجية مع الشركة وأهمية استمرار التعاون بين الشركتين.





من ناحيته، أكد مدير عام إقليم غزة، عمر شمالي، على أهمية الشراكة مع "دنيا الوطن"، لافتاً إلى أنها تمثل صوت الحقيقة وإيصال المعلومة الصحيحة.







وأكد شمالي، على أهمية التعاون المشتركة بين الجانبين، مضيفاً: "20 عاماً معكم ومكملين معكم وسنستمر بكم".









رام الله - دنيا الوطن