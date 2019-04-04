التربية: سبعة ابتكارات فلسطينية إلى "إنتل" العالمي قريباً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي تأهل سبعة ابتكارات طلابية؛ ستمثل دولة فلسطين في معرض إنتل للعلوم والتكنولوجيا ISEF في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر آيار المقبل.جاء ذلك خلال حفل مهيب نظّمته الوزارة، اليوم، لإعلان نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2019 في نسخته العاشرة، وذلك برعاية ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم.كما شارك في فعاليات حفل إعلان النتائج، وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ورئيس مؤسسة النيزك للتعليم المساند والإبداع العلمي م. عارف الحسيني، والحائزة على لقب أفضل معلم في العالم حنان الحروب، ومديرة العلاقات العامة في شركة أوريدو- فلسطين نور نسيبة، وممثلو الدول الداعمة لقطاع التعليم ووكالة الغوث الدولية والمؤسسات الشريكة، وبحضور عدد من المديرين العامين ومديري التربية والتعليم العالي والمدارس المشاركةوالقائمين على المعرض والطلبة والأهالي وحشد من الأسرة التربوية.وقبل بدء فعاليات الاحتفال الرسمي؛ أجرى الوزير والأسرة التربوية جولة داخل المعرض؛ اطلعوا خلالها على مشاريع الطلبة المبدعة بمجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا؛ علماً أن عدد المشاريع التي تنافست على مستوى الوطن بلغ 1355مشروعاً من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ تأهل منها للمنافسة النهائية على مستوى فلسطين 68 مشروعاً.وفي هذا السياق، أكد صيدم أن هذا المعرض يمثل مفخرة لفلسطين؛ إذ يتم فيه تكريم الطلبة والاحتفاء بإبداعاتهم وتقدير المعلمين والمبادرين الذين يمثلون روح التميز والإبداع والتفاني بالرغم من كل الصعوبات والعقبات التي يعد الاحتلالأكبرها.وشدّد على أن الوزارة ستواصل تحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المحافلالدولية، داعياً المراكز السبعة الأولى التي ستمثل فلسطين في معرض "إنتل" العالمي؛ إلى بذل كل جهد مستطاع لرفع اسم فلسطين عالياً وتحقيق مراتب متقدمة في هذه المشاركة العالمية.وأردف الوزير: "نشكر هذه الكوكبة المتميزة من طلبتنا، الذين يرفعون منسوب الأمل والتفاؤل في الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال وأعوانه لاجتثاث هذا الشعب وتصفية قضيته، مؤكداً أن خيار العلم والمعرفة هو السبيلللتحرر من الاحتلال وظلمه"، مشدداً على التزام الوزارة واهتمامها بدمج فئة ذوي الإعاقة "ذوي الهمم" في العملية التعليمية وفي مثل هذه الإبداعات التي تشكل فخراً لفلسطين وشعبها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن طلبة غزة حاضرين بإبداعتهم في هذا المعرض رغم تغيبهم بسبب إجراءات الاحتلال؛ إذ تم منعهم من حضور الحفل الختامي.