شؤون فلسطينية

التربية: سبعة ابتكارات فلسطينية إلى "إنتل" العالمي قريباً

التربية: سبعة ابتكارات فلسطينية إلى "إنتل" العالمي قريباً
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي تأهل سبعة ابتكارات طلابية؛ ستمثل دولة فلسطين في معرض إنتل للعلوم والتكنولوجيا ISEF في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر آيار المقبل.

جاء ذلك خلال حفل مهيب نظّمته الوزارة، اليوم، لإعلان نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2019 في نسخته العاشرة، وذلك برعاية ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم.

كما شارك في فعاليات حفل إعلان النتائج، وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ورئيس مؤسسة النيزك للتعليم المساند والإبداع العلمي م. عارف الحسيني، والحائزة على لقب أفضل معلم في العالم حنان الحروب، ومديرة العلاقات العامة في شركة أوريدو- فلسطين نور نسيبة، وممثلو الدول الداعمة لقطاع التعليم ووكالة الغوث الدولية والمؤسسات الشريكة، وبحضور عدد من المديرين العامين ومديري التربية والتعليم العالي والمدارس المشاركة
والقائمين على المعرض والطلبة والأهالي وحشد من الأسرة التربوية.

وقبل بدء فعاليات الاحتفال الرسمي؛ أجرى الوزير والأسرة التربوية جولة داخل المعرض؛ اطلعوا خلالها على مشاريع الطلبة المبدعة بمجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا؛ علماً أن عدد المشاريع التي تنافست على مستوى الوطن بلغ 1355
مشروعاً من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ تأهل منها للمنافسة النهائية على مستوى فلسطين 68 مشروعاً.

وفي هذا السياق، أكد صيدم أن هذا المعرض يمثل مفخرة لفلسطين؛ إذ يتم فيه تكريم الطلبة والاحتفاء بإبداعاتهم وتقدير المعلمين والمبادرين الذين يمثلون روح التميز والإبداع والتفاني بالرغم من كل الصعوبات والعقبات التي يعد الاحتلال
أكبرها.

وشدّد على أن الوزارة ستواصل تحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المحافلالدولية، داعياً المراكز السبعة الأولى التي ستمثل فلسطين في معرض "إنتل" العالمي؛ إلى بذل كل جهد مستطاع لرفع اسم فلسطين عالياً وتحقيق مراتب متقدمة في هذه المشاركة العالمية.

وأردف الوزير: "نشكر هذه الكوكبة المتميزة من طلبتنا، الذين يرفعون منسوب الأمل والتفاؤل في الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال وأعوانه لاجتثاث هذا الشعب وتصفية قضيته، مؤكداً أن خيار العلم والمعرفة هو السبيل
للتحرر من الاحتلال وظلمه"، مشدداً على التزام الوزارة واهتمامها بدمج فئة ذوي الإعاقة "ذوي الهمم" في العملية التعليمية وفي مثل هذه الإبداعات التي تشكل فخراً لفلسطين وشعبها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن طلبة غزة حاضرين بإبداعتهم في هذا المعرض رغم تغيبهم بسبب إجراءات الاحتلال؛ إذ تم منعهم من حضور الحفل الختامي.

أخبار ذات صلة

والدة المريض السحلول تناشد بالغاء قرار وقف التحويلات الطبية للداخل المحتل

والدة المريض السحلول تناشد بالغاء قرار وقف التحويلات الطبية للداخل المحتل

وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تناقشان دراسة حول الحد الأدنى للأجور

وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تناقشان دراسة حول الحد الأدنى للأجور

خمس كتل طلابية تخوض انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل

خمس كتل طلابية تخوض انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل

عم الطفل صاحب &#34;كمامة البصل&#34; في خطر.. وعائلته تُناشد جميع المسئولين

عم الطفل صاحب "كمامة البصل" في خطر.. وعائلته تُناشد جميع المسئولين

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

أبو ردينة: تصريحات نتنياهو تكشف حجم مؤامرة &#34;صفقة القرن&#34; على العرب وفلسطين

أبو ردينة: تصريحات نتنياهو تكشف حجم مؤامرة "صفقة القرن" على العرب وفلسطين

حرم من الإنجاب 8 سنوات.. أسير محرر لا يجد ثمن حليب توأمه الثلاثة

حرم من الإنجاب 8 سنوات.. أسير محرر لا يجد ثمن حليب توأمه الثلاثة

محافظ سلطة النقد يلتقي ممثل مملكة النرويج لدى فلسطين

محافظ سلطة النقد يلتقي ممثل مملكة النرويج لدى فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

والدة المريض السحلول تناشد بالغاء قرار وقف التحويلات الطبية للداخل المحتل

والدة المريض السحلول تناشد بالغاء قرار وقف التحويلات الطبية للداخل المحتل

وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تناقشان دراسة حول الحد الأدنى للأجور

وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تناقشان دراسة حول الحد الأدنى للأجور

التربية: سبعة ابتكارات فلسطينية إلى &#34;إنتل&#34; العالمي قريباً

التربية: سبعة ابتكارات فلسطينية إلى "إنتل" العالمي قريباً

خمس كتل طلابية تخوض انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل

خمس كتل طلابية تخوض انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل

عم الطفل صاحب &#34;كمامة البصل&#34; في خطر.. وعائلته تُناشد جميع المسئولين

عم الطفل صاحب "كمامة البصل" في خطر.. وعائلته تُناشد جميع المسئولين

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

حرم من الإنجاب 8 سنوات.. أسير محرر لا يجد ثمن حليب توأمه الثلاثة

حرم من الإنجاب 8 سنوات.. أسير محرر لا يجد ثمن حليب توأمه الثلاثة

محافظ سلطة النقد يلتقي ممثل مملكة النرويج لدى فلسطين

محافظ سلطة النقد يلتقي ممثل مملكة النرويج لدى فلسطين

منوعات

نيكول سابا تتعرض للإحراج على الهواء بسبب زوجها

نيكول سابا تتعرض للإحراج على الهواء بسبب زوجها

زوجة تامر حسني تتلقى تحذيرًا: احترسي من أسيل عمران

زوجة تامر حسني تتلقى تحذيرًا: احترسي من أسيل عمران

شاهد: ليلى طاهر بظهور نادر.. كيف بدا شكلها في سن الـ 77؟

شاهد: ليلى طاهر بظهور نادر.. كيف بدا شكلها في سن الـ 77؟

ماذا قالت صافيناز عن اعتناقها الإسلام وقرار العيش بالسعودية؟

ماذا قالت صافيناز عن اعتناقها الإسلام وقرار العيش بالسعودية؟

سمية الألفي في تصريح جريء: &#34;ندمانة على طلاقي من فاروق الفيشاوي&#34;.. والأخير يردُّ

سمية الألفي في تصريح جريء: "ندمانة على طلاقي من فاروق الفيشاوي".. والأخير يردُّ

هالة صدقي تستخدم ديانتها المسيحية لتثبت براءتها في &#34;أزمة الجرابيع&#34;

هالة صدقي تستخدم ديانتها المسيحية لتثبت براءتها في "أزمة الجرابيع"

مايك تايسون يبكي بسبب القرآن الكريم

مايك تايسون يبكي بسبب القرآن الكريم

شاهد: رد فعل غريب من ريم البارودي على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

شاهد: رد فعل غريب من ريم البارودي على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

فيديو: هل قررت شيرين عبدالوهاب إعتزال الغناء وابلغت هاني شاكر

فيديو: هل قررت شيرين عبدالوهاب إعتزال الغناء وابلغت هاني شاكر

شاهد أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟

شاهد أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟

عربي

أمريكي يكشف نظرية مُقنعة حول السبب الحقيقي لبناء الأهرامات

أمريكي يكشف نظرية مُقنعة حول السبب الحقيقي لبناء الأهرامات

مصر ترد على فرنسا بشأن سقوط طائرتها عام 2016

مصر ترد على فرنسا بشأن سقوط طائرتها عام 2016

أول مفاعل نووي سعودي يشارف على الانتهاء

أول مفاعل نووي سعودي يشارف على الانتهاء

منحة سعودية للعراق بمليار دولار

منحة سعودية للعراق بمليار دولار