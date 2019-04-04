خمس كتل طلابية تخوض انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل

رام الله - دنيا الوطنتخوض خمس كتل طلابية، اليوم الخميس، انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة الخليل.وقال عميد شؤون الطلبة صلاح شروف، إن خمس كتل طلابية تخوض انتخابات مجلس الطلبة، وهي: حركة الشبيبة الطلابية، والكتلة الإسلامية، والشهيد أبو علي مصطفى، والتجمع الطلابي الديمقراطي، وكتلة فلسطين للجميع، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف ان عدد الطلبة الذين سيدلون بأصواتهم بلغ 6778 طالبا وطالبة لانتخاب 41 مرشحا، يتنافسون على تشكيل مجلس اتحاد الطلبة المكون من 11 عضوا.وأوضح أن الجامعة جهزت 13 قاعة لإتمام عملية التصويت بشكل سلس، مشيرا الى ان الصناديق سيتم اغلاقها الساعة الثالثة عصرا، ليتم الفرز وفقا للأنظمة والقوانين التي تتبعها اللجنة المختصة.