شؤون فلسطينية

عم الطفل صاحب "كمامة البصل" في خطر.. وعائلته تُناشد جميع المسئولين

عم الطفل صاحب "كمامة البصل" في خطر.. وعائلته تُناشد جميع المسئولين
رام الله - دنيا الوطن
لم يكن طفل "كمامة البصل" المُشارك الوحيد من عائلته في مسيرات العودة الكُبرى، بل كانت عائلته أيضاً ترافقه، لكنهم لم يخطفوا الأنظار مثله، بل تعرض عمه لحادث مأساوي.

حيث استنشق ابراهيم سعد الدين أبوعياش (28 عاماً) غازاً أثناء مشاركته في مسيرات العودة، ودخل الغاز إلى شرايين رأسه وصدره.

أحدث الغاز ضرراً كبيراً على إبراهيم، فأصبح يعاني من نوبات كهرباء، وحالة عدم استيعاب للمحيط حوله، ونوبات غضب.

حاول الصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان التواصل مع إسرائيل لإحضار المصل المُضاد ضد هذا الغاز، إلا أنهم لم يحصلوا على رد.

قام الطبيب المُعالج بكتابة نموذج 1 لإبراهيم، لنقله إلى الخارج لتلقي العلاج، لكن - بحسب شقيقه - يتم المماطلة بالتحويلة منذ أسبوعين.

يناشد شقيق ابراهيم كل العالم، وكل مسئول لديه ابن، بأن يعتبره مثل ابنه، ويُعالج هذا الشاب الذي لبى نداء الوطن، وأصيب 3 مرات، أحدهم بالرصاص.

للتواصل / 0599842490
أو: 05986577415

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