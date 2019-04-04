ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس إن ستة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم: داود عدوان، حسام الرزه، محمد طبنجه، خالد فراج، حسن العويوي، وعوده الحروب.ولفت نادي الأسير إلى أن أقدمهم الأسير داود عدوان (35 عاماً) من بلدة العيزرية قضاء القدس والمضرب عن الطعام منذ تاريخ الأول من آذار/ مارس 2019، حيث يقبع في زنازين معتقل "النقب الصحراوي"، علماً أنه متزوج وله أربعة أطفال، وقضى سابقاً في معتقلات الاحتلال ما مجموعه خمس سنوات.كذلك يواصل الأسير حسام الرزه من محافظة نابلس إضرابه عن الطعام منذ تاريخ 19 آذار/ مارس 2019، رفضاً لاعتقاله الإداري الذي بدأ منذ تاريخ 17 نيسان/ أبريل 2018، يُشار إلى أن الأسير الرزه قضى سابقاً في معتقلات الاحتلال ما مجموعه (18) عاماً منهم (11) عاماً في الاعتقال الإداري، ويقبع اليوم في عزل معتقل "ايشل"، علماً أن له نجل أسير وهو بدر الرزه وما يزال موقوفاً.كما ويواصل الأسير محمد طبنجه (38 عاماً) من نابلس إضرابه عن الطعام منذ الخامس والعشرين من آذار/ مارس 2019، علماً أنه معتقل منذ 28 حزيران/ يونيو 2018 ويقبع في معتقل "النقب الصحراوي"، وهو متزوج وأب لطفلين.ومن بيت لحم أعلن الأسير خالد فراج (31 عاماً) من مخيم الدهيشة إضرابه عن الطعام منذ عشرة أيام، كذلك ضد اعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ 23 كانون الثاني/ يناير 2018، ويقبع في معتقل "النقب الصحراوي".ومن محافظة الخليل أعلن الأسيران حسن العويوي، وعوده الحروب إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير عوده (32 عاماً) وهو من بلدة دورا ومعتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018 ويقبع في معتقل "النقب الصحراوي" وهو أب لستة أطفال. أما الأسير العويوي (35 عاماً) معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وأيضاً يقبع في معتقل "النقب الصحراوي"، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال.