حرم من الإنجاب 8 سنوات.. أسير محرر لا يجد ثمن حليب توأمه الثلاثة





رزق أبو سرحان بابنته الكبرى، عبر عملية زراعة، وبعد سنوات، رزق بـ 3 توائم (فتاتين وصبي"، لكن القدر لم يبتسم له بالكامل.





فقد أتى الأطفال الثلاثة في أحلك أيام والدهم المادية، حيث يُعاني من فقر مُدقع بسبب انعدام فُرص العمل في غزة بسبب الحصار، عدا أنه لا يحصل على أي راتب من أي جهة، ولا يمتلك ثمن الحليب وحفاضات أطفاله.





عدا أن الطبيب أوصى بنوعية حليب معينة للأطفال الثلاثة، وثمنه باهض مُقارنة بحال والدهم الذي يسكن أيضاً بالإيجار.





يُناشد أبو سرحان الرئيس عباس وأهل الخير أن ينظروا إلى حاله ويساعدوه لتوفير مستلزمات أطفاله الثلاثة.





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رام الله - دنيا الوطنلم يتخيل الأسير السابق سليمان محمد سلامة أبو سرحان (47 عاماً)، أن حلمه بالإنجاب سيتحقق بعد 8 سنوات من الحرمان.