محافظ سلطة النقد يلتقي ممثل مملكة النرويج لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنالتقى محافظ سلطة النقد السيد عزّام الشوا، اليوم في مقر سلطة النقد في رام الله، سعادة ممثل مملكة النرويج لدى دولة فلسطين السيدة هيلدا هيلرستاد.وأطلع المحافظ ممثل مملكة النرويج على جهود سلطة النقد في تطوير عمل والمحافظة على متانة القطاع المصرفي الفلسطيني وتحقيق الاستقرار المالي، وذلك من خلال تطبيق المعايير المصرفية العالمية ومواكبة آخر التطورات المصرفية، وعلى الخطط المستقبلية لسلطة النقد.كما تحدث عن رؤية سلطة النقد والقطاع المصرفي للنهوض بواقع الاقتصاد الفلسطيني وتطويره عبر تشجيع وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتغلب على المعيقات والأزمات المالية التي تواجهه من خلال تضافر جهود المؤسسات المصرفية والاقتصادية والوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.وأشاد الشوا بالعلاقة الثنائية بين ملكة النرويج وفلسطين، وبمواقف الحكومة النرويجية تجاه القضية الفلسطينية وبمبادراتها ومشاريعها التنموية في فلسطين، وأثر ذلك على تنمية الاقتصاد الوطني.من جانبها أشادت السيدة هيلرستاد بالتطور اللافت لسلطة النقد والقطاع المصرفي الفلسطيني، معربةً عن استعداد بلادها لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يعمل على تحقيق التنمية المالية والاقتصادية الفلسطينية.