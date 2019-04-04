حزب الشعب يرفض استقالة وليد العوض من هيئته القيادية

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، رفض الحزب الاستقالة التي تقدم بها عضو المكتب السياسي وليد العوض، أمس الأربعاء.







وقال الصالحي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الحزب رفض استقالة العوض من الهيئة القيادية، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي أزمة داخل الحزب بخصوص قراراته وآليات اتخاذها فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة المقبلة أو ممثلي الحزب فيها.







وأضاف الصالحي: "استقالة العوض جاءت على إثر تسريب لقضايا داخلية استخدمت في وسائل الإعلام، والحزب سيقوم بمحاسبة من قام بتسريب بعض القضايا الداخلية التي تمس بقيادات الحزب".





وتابع: "نعتبر ما حدث جزء من مساعي اغتيال شخصيات الحزب، واستقالة وليد العوض سحابة صيف وانتهت".







يذكر أن عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، أعلن أمس الأربعاء استقالته من عضوية الحزب، دون إيضاح أي أسباب.

