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"الإسراء والمعراج قد تتحقق على أرض الواقع".. متحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية يثير الجدل

"الإسراء والمعراج قد تتحقق على أرض الواقع".. متحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية يثير الجدل
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية الشيخ جابر طايع أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مرتبات العاملين بالدولة تمثل انفراجة كما حدث في حادثة الإسراء والمعراج.

وقال طايع في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات المصرية الخاصة  إن "رحلة الإسراء والمعراج قد تتحقق على أرض الواقع عاما بعد عام، لأن العبرة ليست في الحدث ذاته أو في العام نفسه، لكن من الممكن أن تتحقق جيلا بعد جيل".

وتابع المسؤول المصري "اليوم بعد ضيق تأتي الانفراجة، كما رأينا في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير، بتحسين رواتب الموظفين وفتح أفق جديد للموظف لتحسين وضعه وأحواله، وأعتقد هذه انفراجة نستلهمها من مناسبة الإسراء والمعراج".

والسبت الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولارا).

كما أعلن -خلال كلمة ألقاها في احتفال سلم خلاله أوسمة للأمهات المثاليات- زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى تسعمئة جنيه (الدولار يساوي نحو 18 جنيها).

وقرر السيسي منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية قيمتها 150 جنيها، "للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور". كما قرر منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين 7 و10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها.


 

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