الشرطة تلقي القبض على مروج مخدرات وتضبط مواد مخدرة وسلاح ناري بنابلس





رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة الليلة الماضية بمساندة من الشرطة الخاصة والأمن الوطني وبمساعدة وحدة الكلاب البوليسية (K9) على شخص وضبطت بحوزته مواد يشتبه انها مخدرة في البلدة القديمة في نابلس.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ان شرطة مكافحة المخدرات واثناء تتبعها لاحد المشتبه بهم بترويج المواد المخدرة في البلدة القديمة وسط نابلس وبعد استصدار المذكرات القانونية اللازمة قامت بتفتيش منزل المشتبه به والقاء القبض عليه وضبطت في منزله حبوب يشتبه انها مخدرة و مادة بنية اللون يشتبه انها مادة الحشيش المخدرة ومادة يشتبه انها مادة القنب المهجن المخدرة (الهايدرو) و سلاح ناري قصير وذخيرة والة حادة .وأكد البيان، أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه به تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص اصولاً .