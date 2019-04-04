"حماس" تصرف راتب لموظفي السلطة المقطوعة رواتبهم اليوم

رام الله - دنيا الوطنصرف راتب بقيمة 1200 شيكل للدفعة الأولى من موظفي السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم وما زالوا على رأس عملهم بوزارات غزة، اليوم، وفق صحيفة "فلسطين".وكان وكيل وزارة المالية في حكومة غزة، يوسف الكيالي، قد أعلن في وقت سابق، أن وزارته على استعداد لصرف رواتب موظفي السلطة العاملين في قطاع غزة الذين ما زالوا على رأس عملهم.وأوضح الكيالي، في تصريحات صحفية، أن الدفعة الشهرية لهؤلاء الموظفين سيتم صرفها نهاية الأسبوع الجاري بقيمة 1200 شيكل (سعر صرف الدولار مقابل الشيكل 3.6)، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.