غزة: توزيع منح مالية على طلبة فلسطينيين جامعيين بتمويل كويتي

رام الله - دنيا الوطنوزعت جمعية رعاية اسر المعاقين الفلسطينية منح مالية على العشرات من طلبة الجامعات المحتاجين في قطاع غزة بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في دولة الكويت.وأتاح المشروع لهؤلاء الطلبة استكمال تعليمهم الجامعي دون انقطاع بعد أن كانوا قاب قوسين او ادنى من تأجيل دراستهم حتى اشعار اخر.وقالت رئيسة جمعية رعاية اسر المعاقين هبة عدوان إن مشروع كفالة الطلبة أنقذ مستقبل نحو 35 طالب كانوا مهددين بعدم استكمال دراستهم الاكاديمية، مشيرة إلى أن الهيئة الخيرية العالمية الإسلامية في دولة الكويت لم تتردد ولو للحظة واحدة في تنفيذ المشروع بعد ان تناهى على مسامع مسؤوليها ظروف هؤلاء الطلبة.وأكدت أن المشروع سيسهم بلا شك في نهضة المسيرة التعليمية الاكاديمية في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، وسيشجع الطلبة على الاستمرار في التعليم.وأشارت الى أن المشروع يأتي في وقت يعاني فيه قطاع غزة ظروفاً مادية غاية في الصعوبة والقسوة بسبب الحصار الإسرائيلي.وعبرت عدوان عن املها في أن تحذو المؤسسات والدول المانحة حذو دولة الكويت ومؤسساتها في دعم قطاعات الشعب الفلسطيني.وتقدمت عدوان بجزيل الشكر والعرفان والتقدير إلى دولة الكويت اميراً وحكومة وشعباً على هذا السخاء والكرم.من جانبهم عبر الطلبة عن فرحتهم الغامرة بالحصول على المنحة حيث وصفت الطالبة وداد حسنين المنحة بالمنقذ لمستقبلها بعد أن تعذر عليها دفع الرسوم لتدهور أوضاع عائلتها المادية.وقالت حسنين إن المنحة ستمنحها الحياة من جديد بعد أن وصلت الى درجة اليأس من إمكانية اكمال دراستها الجامعية.ويشاركها الرأي الطالب علي أبو العينين الذي استفاد من المشروع حيث وصف المشروع بالعظيم كونه يأتي في ظرف حساس.وأكد أبو العينين أن المشروع سيعزز فرصته بالتخرج من الجامعة والوصول الى الهدف الذي حدده.