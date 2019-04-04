الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه حكم بالحبس 7 سنوات بضواحي القدس



وأكد البيان، بان الشرطة اوقفت المقبوض عليه تمهيدا لتسليمه للعدالة وتنفيذ المقتضى القانوني بحقه اصولاً.





رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على شخص فار من وجه العدالة منذ عام ونصف وصادر بحقه حكم قضائي بالحبس غيابياً 7 سنوات بتهمة تسريب اراضي لجهات مشبوهة في ضواحي القدس المحتلة.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال عمل دورية مشتركة من مركز شرطة بدو والشرطة القضائية وبعد اجراءات البحث والتحري عثر على شخص فار من وجه العدالة منذ عام ونصف وصادر بحقه حكم قضائي بالحبس غيابياً 7 سنوات بتهمة تسريب اراضي لجهات مشبوهة في بلدة الجديرة شمال غرب القدس المحتلة، والذي حاول انتحال صفة الغير والهروب من المكان إلا ان الشرطة ألقت القبض عليه.