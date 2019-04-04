وزير الصحة يسلم سيارة إسعاف لعيادة الجفتلك في الأغوار

رام الله - دنيا الوطنسلم وزير الصحة د. جواد عواد، اليوم الخميس، سيارة إسعاف مجهزة بكافة المستلزمات لعيادة الجفتلك في الأغوار.وقال وزير الصحة إن سيارة الإسعاف مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بتكلفة تزيد عن ربع مليون شيقل وستخدم جميع سكان الأغوار، مضيفا أن عيادة الجفتلك تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة ليلاً، فيما ستكون سيارة الإسعاف متوفر لخدمة المواطنين 24 ساعة.وأكد وزير الصحة أن توجيهات القيادة السياسية تنص على دعم صمود أبناء محافظة أريحا والأغوار والمناطق المهمشة، لما تتعرض له من هجمة شرسة من سلطات الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي والاعتداء على المواطنين.يشار إلى أن عيادة الجفتلك التابعة لوزارة الصحة تقدم خدمات المختبر والعيادات العامة وطب الأسنان والطعومات لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة، حيث تخدم حوالي 25 ألف نسمة، فيما استقبلت العيادة خلال العام الماضي 6588 مراجعاً.