اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا: حملات التحريض على القيادة الفلسطينية ستبوء بالفشل

رام الله - دنيا الوطندعت اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا إلى مزيد من العمل الجاد لتوثيق عرى الوحدة الوطنية، ولجم كل ما من شأنه زرع بذور الفتنة بين أبناء الشعب الواحد والتنبه إلى محاولات التشكيك بـ"من أفنوا أعمارهم في خدمة الشعب والقضية"، محذرة على لسان رئيسها أبو كريم فرهودمن "تساوق حملات التحريض الممنهجة التي يشنها الاحتلال ضد القيادة الفلسطينية ورموزها السياسية والعسكرية والأمنية وتلك التي تطلقها منصات ناطقة بالعربية".كما عبر فرهود عن ثقته التامة بالوعي العميق الذي "يختزنه أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، والذي طالما أحبط مؤامرات الاحتلال الهادفة إلى فصل القيادة الفلسطينية عن حاضنتها الشعبية القوية". ولفت رئيس اللجنة السياسية إلى "خطورة المرحلة التي تتطلب تقديم المصلحةالوطنية العليا على ما سواها والتفرغ لمواجهة إجراءات الاحتلال التي لا تفرق بين فلسطيني وآخر"، موجها التحية إلى "الأسرى الأبطال وأولئك الذين يبذلون كل نفيس من أجل أن تبقى القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين العتيدة".