الاحصاء: أكثر من نصف مليون طفل فقير في الضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن نسبة الأطفال الفقراء في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفعت من 27% في العام 2011 الى 31% في العام 2017، حيث بلغ عدد الأطفال الفقراء 645 ألف طفل، بواقع (14% في الضفة و53% في قطاع غزة)، وأما بالنسبة إلى الفقر المدقع نجد أن نسبة الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع قد ارتفعت الى 17% في عام 2017 بواقع (5% في الضفة و34% في قطاع غزة) مقارنة بـ 14% في العام 2011 بواقع (8% في الضفة و22% في قطاع غزة)، وذلك وفق قواعد بيانات مسح إنفاق واستهلاك الأسرة، 2011،2017.وفيما يلى أبرز المعطيات التي أبرزها الاحصاء، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف يوم غدٍ الجمعة الخامس من نيسان من كل عام، على النحو التالي:يبلغ عدد الأطفال المقدر في العمر دون 18 سنة 2,226,077 طفل في دولة فلسطين في منتصف العام 2019، منهم 1,139,311 ذكر و1,086,766 أنثى، حيث تشكل نسبة الأطفال في فلسطين 45% من السكان، بواقع 43% في الضفة الغربية و48% في قطاع غزة.رغم الانخفاض في نسبة الزواج المبكر في فلسطين، إلا أن خمس عقود الزواج المسجلة للطفلات الإناثأشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، الى انخفاض نسبة النساء في الفئة العمرية (20-24) سنة واللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة من 30% في العام 1997 الى أقل من 11% في العام 2017.أما فيما يتعلق بعقود الزواج المسجلة، فأشارت البيانات الى انخفاض في نسبة الزواج المبكر (لمن هم دون 18 سنة) لكلا الجنسين، فقد بلغت نسبة الإناث دون 18 سنة اللواتي عقدن قرانهن عام 2017 حوالي 20% من إجمالي الإناث اللواتي عقدن قرانهن خلال نفس العام؛ بواقع 19% في الضفة الغربية، و21% في قطاع غزة، في حين كانت هذه النسبة عام 2010 حوالي 24%.كما بلغت نسبة الذكور (دون 18 سنة) والذين عقدوا قرانهم عام 2017 حوالي 1% من إجمالي الذكور الذين عقدوا قرانهم خلال نفس العام، في حين كانت هذه النسبة عام 2010 حوالي 1.5%، وذلك وفق قاعدة بيانات الزواج والطلاق في فلسطين.أكثر من مليون طالب وطالبة في المدارسأظهرت البيانات الأولية للتشكيلات المدرسية للعام الدراسي 2018/2019 بأن عدد طلبة المدارس في فلسطين بلغ حوالي 1.289 مليون طالباً وطالبة منهم 1.048 مليون طالباً وطالبة في المرحلة الأساسية بواقع 50.4% ذكور مقابل 49.6% إناث، و241 ألف طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية بواقع 45% ذكور مقابل 55% إناث.في حين بلغ عدد الأطفال الملتحقين في رياض الأطفال في العام الدراسي 2018/2019 في فلسطين، حوالي 148 ألف طفلاً وطفلة، منهم 51% ذكور مقابل 49% إناث.معدلات التسرب من المدارس منخفضة في فلسطينبلغ معدل التسرب في العام الدراسي 2016/2017 حوالي 1.1% بين الذكور مقابل 0.8% بين الإناث، وعند مقارنة معدل التسرب حسب الصف نجد أن أعلى معدل للتسرب بين الذكور كانت في الصف العاشر والصف الحادي عشر، في حين بلغ أعلى معدل للتسرب بين الإناث في الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر وذلك وفق قاعدة بيانات مسح التعليم للعام الدراسي 2017/2018.حوالي 3% نسبة عمالة الأطفال في فلسطينأشارت بيانات مسح القوى العاملة 2018، أن نسبة الأطفال العاملين (سواء بأجر أو بدون أجر) في فلسطين حوالي 3% من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية (10-17) سنة، بواقع 4% في الضفة الغربية و1.3% في قطاع غزة، و(5.5% أطفال ذكور مقارنة بـ 0.2% من الأطفال إناث).كما بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس ويعملون 0.8% بواقع 1.1% في الضفة الغربية و0.4% في قطاع غزة، وعلى مستوى الجنس بلغت النسبة 1.5% للذكور مقابل 0.2% للإناث خلال العام 2018.يعتبر نشاط التجارة والمطاعم والفنادق هو المشغل الرئيسي للأطفال العاملين (10-17 سنة) في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت النسبة 38% مقابل 43% على التوالي، يليه نشاط التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية في الضفة الغربية بنسبة 24%، أما في قطاع غزة فقد كان النشاط الزراعي هو المشغل الثاني للأطفال العاملين بنسبة 23%.حوالي 18 ألف طفل لديهم على الأقل أحد أشكال الإعاقةأشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، أن هناك 18,206 من الاطفال في الفئة العمرية (0-17) سنة لديهم على الأقل أحد أشكال الاعاقة بواقع (7,729 طفلاً في الضفة الغربية و10,477 طفلاً في قطاع غزة)، أما على مستوى الجنس فقد بلغ عدد الأطفال الذكور ولديهم إعاقة واحدة على الأقل 10,771 طفلا، و7,435للطفلات الإناث.شهد العام 2018 ارتفاعا في اعتقال الأطفال (دون 18 سنة) من قبل الاحتلال الاسرائيليأشار التقرير السنوي الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 2018، أن عدد الاعتقالات خلال العام 2018 بلغت حوالي 6,500 حالة اعتقال من بينهم 1,063 طفلاً، أما عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع نهاية عام 2018 بلغ 6,000 أسيراً من بينهم 250 طفلاً (دون 18 سنة).ارتفاع في عدد الشهداء الأطفال (دون 18 سنة) خلال العام 2018استنادا الى سجلات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، ارتقى 57 طفلاً شهيدا خلال عام 2018، منهم خمسة أطفال في الفئة العمرية (0-12) سنة، و29 طفلاً في الفئة العمرية (13-15) سنة، و23 طفلا في الفئة العمرية (16-17) سنة، وكانت حصيلة الأطفال الشهداء 15 طفلا خلال العام 2017.