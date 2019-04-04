شؤون فلسطينية

الأتيرة: لدينا 47 محمية طبيعية..يمنعنا الإحتلال من التعرف عليها والاستمتاع بها

الأتيرة: لدينا 47 محمية طبيعية..يمنعنا الإحتلال من التعرف عليها والاستمتاع بها
رئيس سلطة البيئة عدالة الأتيره
رام الله - دنيا الوطن
قالت رئيس سلطة البيئة عدالة الأتيره إن الاحتلال ومن خلال إمعانه بسياسته التي يطبقها على كافة أنشطة أبناء شعبنا خاصة بعد إطلاق مشروع السّياحة البيئية والفعاليات المجتمعية لتعريف المواطن على بلده يريد أرضا بلا شعب.

وأشارت الأتيرة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين "الرسمية صباح اليوم الخميس، الى أنها ليست المرة الاولى التي يمنع فيها الاحتلال المواطن من التعرف على الطبيعة والاستمتاع بها خاصة في المناطق ذات التنوع الحيوي او المحميات الطبيعية البالغ عددها 47 محمية.

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