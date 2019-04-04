الاحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شباط

رام الله - دنيا الوطنأفاد الجهاز المركزي للاحصاء بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا نسبته 2.89% خلال شهر شباط 2019، مقارنة بالشهر الذي سبقه.وأشار في تقرير صدر عنه، اليوم الخميس، بهذا الخصوص، إلى أن أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها سجلت ارتفاعا نسبته 11.95%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة. كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 6.22% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 2.69% خلال شباط، مقارنة بالشهر الذي سبقه، والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة. بينما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 14.09%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال الشهر المرصود مقارنة بالشهر الذي سبقه، أهمها: صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الأثاث، صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة المشروبات، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة المنتجات الغذائية، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة المنسوجات، وصناعة الورق ومنتجات الورق.